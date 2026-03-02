Tömegkarambol bénítja a forgalmat hétfő reggel az M0-son

Öt személyautó rohant egymásba hétfő reggel az M0-s autóút keleti szektorában, a Vecsés környéki szakaszon. Az M1-es felé vezető oldalon jelenleg is áll a forgalom és már négy kilométert meghaladó torlódás alakult ki a baleset miatt – írta a Borsonline.hu.

Tömegbaleset miatt torlódás alakult ki az M0-ás autópályán

Fotó: Illusztráció/Nool.hu

Baleset nélkül is nehéz a közlekedés Budapest felé

Reggeli csúcsforgalom lassítja a közlekedést a főváros irányába, több főúton és autópályán is jelentős torlódás alakult ki. Bár az utakon jelenleg nincs akadályt képező baleset, az M3-as bevezetőjén, valamint a 10-es, a 31-es és az 51-es főúton is araszolásra kell készülniük az autósoknak.

Március elsején fának csapódott egy személyautó Hajdúböszörmény és Hajdúhadház között a 3506-os úton, a tragikus kimenetelű baleset során egy ember életét vesztette.