Tömegkarambol bénítja a forgalmat hétfő reggel az M0-son

Torlódással indult a hétfő reggel az autópályán, ahol jelentős fennakadásokra kell számítaniuk az autósoknak. Négy kilométeres kocsisor alakult ki az érintett szakaszon a baleset miatt.
Öt személyautó rohant egymásba hétfő reggel az M0-s autóút keleti szektorában, a Vecsés környéki szakaszon. Az M1-es felé vezető oldalon jelenleg is áll a forgalom és már négy kilométert meghaladó torlódás alakult ki a baleset miatt – írta a Borsonline.hu.
Baleset nélkül is nehéz a közlekedés Budapest felé
Reggeli csúcsforgalom lassítja a közlekedést a főváros irányába, több főúton és autópályán is jelentős torlódás alakult ki. Bár az utakon jelenleg nincs akadályt képező baleset, az M3-as bevezetőjén, valamint a 10-es, a 31-es és az 51-es főúton is araszolásra kell készülniük az autósoknak.
Március elsején fának csapódott egy személyautó Hajdúböszörmény és Hajdúhadház között a 3506-os úton, a tragikus kimenetelű baleset során egy ember életét vesztette.
