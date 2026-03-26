Egy napja a kocsi alatt lehetett, mikor megtalálták a hetvenéves férfi holttestét

Hétköznapi helyzetből lett végzetes baleset Hajdúszoboszlón március 24-én. A Bródy Sándor utcába mentők, rendőrök és tűzoltók érkeztek, miután egy férfit találtak saját autója alá szorulva – írta a Haon.hu.

Szerelés közben érte halálos baleset a 70 éves férfit

Autója alá szorulva halt meg a baleset után

A jelenlegi információk szerint a férfi kereket cserélhetett, amikor az emelő felmondta a szolgálatot, és a jármű rázuhant. A tűzoltók leemelték róla az autót, a mentők azonban már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az esetet, bűncselekményre utaló jel nincs.

Sajtóinformációk szerint a férfi akár egy napot is az autó alatt tölthetett. Bár többen is látták a kocsit és alatta a testet, senki nem gondolta, hogy már nincs életben.

Végül a párja talált rá. Miután hétfőn nem érte el telefonon, másnap Nyíregyházáról elutazott Hajdúszoboszlóra – ekkor derült ki, mi történt.

