Rendkívüli

Melania Trump mélységesen megveti Zelenszkijt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Egy napja a kocsi alatt lehetett, mikor megtalálták a hetvenéves férfi holttestét

Egy egyszerű kerékcsere indult hétköznapi rutinfeladatként, majd végzetes fordulatot vett Hajdúszoboszlón. A baleset során egy férfi a saját autója alá szorult, és belehalt a sérüléseibe.
Hétköznapi helyzetből lett végzetes baleset Hajdúszoboszlón március 24-én. A Bródy Sándor utcába mentők, rendőrök és tűzoltók érkeztek, miután egy férfit találtak saját autója alá szorulva – írta a Haon.hu.

Szerelés közben érte halálos baleset a 70 éves férfit
Fotó: HAON/ Tóth Imre

Autója alá szorulva halt meg a baleset után

A jelenlegi információk szerint a férfi kereket cserélhetett, amikor az emelő felmondta a szolgálatot, és a jármű rázuhant. A tűzoltók leemelték róla az autót, a mentők azonban már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az esetet, bűncselekményre utaló jel nincs.

Sajtóinformációk szerint a férfi akár egy napot is az autó alatt tölthetett. Bár többen is látták a kocsit és alatta a testet, senki nem gondolta, hogy már nincs életben.

Végül a párja talált rá. Miután hétfőn nem érte el telefonon, másnap Nyíregyházáról elutazott Hajdúszoboszlóra – ekkor derült ki, mi történt. 

A helyszínen készült képeket IDE kattintva tudják megtekinteni.

 

