Haláltraktor lett a végzete a mezőörményesi férfinak

Vasárnap este tragédia sokkolta a Beszterce-Naszód megyei Mezőörményest. A baleset egy kereszteződésnél történt, amikor egy traktor vezetője elvesztette az irányítást a jármű felett, majd egy hídfőnek csapódott.
Tragikus baleset történt vasárnap este a romániai Beszterce-Naszód megyében, Mezőörményes községben: egy 46 éves helyi férfi életét vesztette, miután traktorbalesetet szenvedett – írta a Borsonline.hu.

Halálos kimenetelű traktorbaleset, a 46 éves sofőr meghalt (Illusztráció)
Fotó: Karnok Csaba

Hídfőnek csapódott a balesetben

A férfi egy pótkocsit vontató járművet vezetett, amikor egy kereszteződéshez érve elvesztette az irányítást a traktor felett. A jármű lesodródott az útról, majd nagy erővel egy hídfőnek csapódott.

A hatóságok szerint a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel. A baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség vizsgálja, pontosan mi vezetett a tragédiához.

Saját traktora gázolta halálra a mőcsényi gazdát

Súlyos baleset történt csütörtök reggel a Tolna vármegyei település külterületén. A rutinos, középkorú gazát saját, rögzítetlen traktora gázolta halálra. A helyiek értetlenül állnak a tragédia előtt.

 

