Haláltraktor lett a végzete a mezőörményesi férfinak

Tragikus baleset történt vasárnap este a romániai Beszterce-Naszód megyében, Mezőörményes községben: egy 46 éves helyi férfi életét vesztette, miután traktorbalesetet szenvedett – írta a Borsonline.hu.

Halálos kimenetelű traktorbaleset, a 46 éves sofőr meghalt (Illusztráció)

Fotó: Karnok Csaba

Hídfőnek csapódott a balesetben

A férfi egy pótkocsit vontató járművet vezetett, amikor egy kereszteződéshez érve elvesztette az irányítást a traktor felett. A jármű lesodródott az útról, majd nagy erővel egy hídfőnek csapódott.

A hatóságok szerint a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel. A baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség vizsgálja, pontosan mi vezetett a tragédiához.

