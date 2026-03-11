Hírlevél
Váratlan fennakadás a sztrádán – mentők és tűzoltók is kivonultak

Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó a zalai autópályán, Muraszemenye közelében. A baleset miatt tűzoltók és mentők is a helyszínre siettek, miközben a forgalom egy ideig csak az egyik sávban haladhatott. A hatóságok később azt is elárulták, mi vezetett az ütközéshez.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M70-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Muraszemenye közelében, a 10-es kilométerszelvénynél. A baleset után a letenyei hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre érve áramtalanították az autót, hogy ne történjen további probléma – írta a Zaol.hu.

A baleset után a tűzoltók áramtalanították a szalagkorlátnak ütközött autót Muraszemenye közelében
Kiderült, mi okozta a balesetet az autópályán

Az érintett pályaszakaszon egy ideig csak a belső sávban tudtak haladni az autósok – erről a katasztrófavédelem adott tájékoztatást.

A történtekkel kapcsolatban a Zaol.hu a rendőrséget is megkereste. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Czendrei Péter alezredes elmondta: az autópálya Budapest felé tartó oldalán egy Ford Focus műszaki meghibásodás miatt letért az úttestről, majd a szalagkorlátnak csapódott.

A jármű vezetője a baleset során könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők a helyszínre érkeztek, hogy ellássák.

A sérült autó miatt egy ideig csak a belső sávban haladhattak az autósok az M70-es autópálya érintett szakaszán
Nem ez volt az egyetlen baleset a napokban. Míg a zalai autópályán történt ütközésnél szerencsére csak könnyebb sérülés történt, addig Ausztriában egy sokkal tragikusabb közlekedési baleset rázta meg a környéket.

 

