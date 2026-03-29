Vasárnapi tragédia: életét vesztette egy sofőr a 6-oson, mentőhelikopter a helyszínen

Egy tragikus baleset árnyékolta be a vasárnap délutánt a 6-os főúton, ahol egy teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze Pécs közelében. Az eset nemcsak egy életet követelt, hanem jelentős fennakadást is okozott a környék közlekedésében – írta a Bama.hu.

A baleset halálos áldozatot követelt

A karambol a kora esti órákban történt, nem sokkal 17 óra után. Sajtóértesülések szerint egy üres rekeszeket szállító kamion és egy személyautó ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Baleset a 6-oson, tragédia és teljes útzár

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A mentők azonnal a helyszínre érkeztek, sőt, egy mentőhelikoptert is riasztottak, ami jól mutatja az eset súlyosságát.

A hatóságok teljes útzárat rendeltek el, hogy zavartalanul végezhessék a mentési munkálatokat és a helyszínelést. A tűzoltók a műszaki mentést végezték, miközben a rendőrök próbálták biztosítani a területet.

Megbénult a forgalom, kerülőutak sem segítettek

A baleset gyorsan éreztette hatását a környező településeken is. Hird környékén szinte azonnal káosz alakult ki, mivel sok autós próbált alternatív útvonalakat keresni.

Egy helyi lakos szerint azonban a kerülőutak sem jelentettek valódi megoldást, mivel egyes utcák egyirányúsítása és az útépítések miatt több sofőr zsákutcába futott, ami tovább fokozta a zűrzavart.

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A közösségi közlekedés sem maradt érintetlen. Több buszjárat – köztük az 5622-es, 5624-es és más vonalak – módosított útvonalon közlekedett és egyes megállókat ki kellett hagyniuk. Az utasoknak emiatt hosszabb menetidővel és átszervezett közlekedéssel kellett számolniuk, ami tovább növelte a kellemetlenségeket. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, mi vezetett a tragikus balesethez.

Szombaton pedig villanyoszlopot döntött ki egy kanárisárga sportkocsi a Bakonyban. A Chevrolet Corvette Bakonyszentkirály térségében szenvedett balesetet, ide kattintva tekintheti meg a róla készült elképesztő fotókat.