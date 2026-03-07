Hírlevél
baleset

Vonatbaleset Tiszalökön: motorral ütközött a szerelvény

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
Összeütközött egy motor és egy vonat Tiszalökön, a Damjanich utcai átjárónál. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést a húsz utast szállító szerelvénynél történt baleset helyszínén.
Tiszalökön, a Damjanich utcai átjárónál egy vonat és egy motor ütközött össze. A tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak a szerencsétlenül járt járművek mentésén a baleset után – írta a Borsonline.hu.

baleset
A baleset idején húsz ember utazott a vonaton
Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vonatbaleset Tiszalökön

Személyvonat és kismotor ütközött össze Tiszalök térségében, a Damjanich utcai vasúti átjárónál. A húsz utast szállító szerelvény mentesítésében és az utasok átszállásában tűzoltók segédkeznek, mentők is kivonultak a baleset helyszínére.

