Balesetek az M1-es autópályán: két ütközés bénítja a forgalmat

Két helyszínen is fennakadások nehezítik a közlekedést hétfő reggel az ország egyik legfontosabb gyorsforgalmi útján. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán, amely jelentős torlódásokat okoz Budapest irányába – írja a Kisalföld.hu.

Két baleset is lassítja a közlekedés az M1-es autópályán

Fotó: Illusztráció/Útinform

Baleset az M1-es autópályán Nagyszentjánosnál

Az M1-es sztrádán, Budapest felé haladva, a Nagyszentjános/Bőny csomópont után egy személyautó a terelő elemeknek ütközött.

A 96-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás már több kilométer hosszan feltorlódott.

Biatorbágy térségében is lassul a forgalom

Nem ez az egyetlen probléma az M1-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon, a terelésben, Biatorbágy térségében is torlódás alakult ki.

A 26-os és a 21-es kilométer közötti szakaszon, a külső sávban szakaszos lassulásra és torlódásra kell számítani.

Az Útinform arra figyelmezteti az autósokat, hogy a reggeli csúcsforgalomban jelentősen megnövekedhet a menetidő ezen a szakaszon.

Tragédia az M1-esen: kizuhant a járműből, egyetlen mozdulat megmenthette volna az életét

Halálos baleset rázta meg a magyar utakat, ezúttal az egyik legforgalmasabb autópályán történt halálos karambol. Az M1-esen egy utas kizuhant a járműből, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.