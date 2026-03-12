Kitört a balhé egy tatabányai áruház parkolójában

Február 20-án délelőtt egy tatabányai áruház parkolójában balhézott két ember. Egy közlekedési konfliktus után vitatkozni kezdtek a rendőrség oldalán olvasható információk szerint.
Komoly sérülést okozott a balhét kirobbantó férfi
Az egyik férfi annyira felhúzta magát, hogy odalépett a másikhoz Komárom-Esztergom vármegye székhelyén.
Mindennek lehordta, majd egyszer ököllel arcba vágta és többször is megütötte a bal fültövén.
Ennek következtében megsérült az áldozat dobhártyája. A férfi feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrök hamar rájöttek, hogy egy 23 éves férfit kell keresniük, akit elfogtak és bevittek a kapitányságra.
Súlyos testi sértés gyanújával hallgatták ki.
"A rendőrség felhívja a figyelmet: a közlekedési konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is súlyos, maradandó következményekkel járhat."
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.