Kitört a balhé egy tatabányai áruház parkolójában

Február 20-án délelőtt egy tatabányai áruház parkolójában balhézott két ember. Egy közlekedési konfliktus után vitatkozni kezdtek a rendőrség oldalán olvasható információk szerint.

Balhé tört ki egy tatabányai áruház parkolójában

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

Komoly sérülést okozott a balhét kirobbantó férfi

Az egyik férfi annyira felhúzta magát, hogy odalépett a másikhoz Komárom-Esztergom vármegye székhelyén.

Mindennek lehordta, majd egyszer ököllel arcba vágta és többször is megütötte a bal fültövén.

Ennek következtében megsérült az áldozat dobhártyája. A férfi feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrök hamar rájöttek, hogy egy 23 éves férfit kell keresniük, akit elfogtak és bevittek a kapitányságra.

Súlyos testi sértés gyanújával hallgatták ki.

"A rendőrség felhívja a figyelmet: a közlekedési konfliktusokat soha nem szabad erőszakkal rendezni. Egy pillanatnyi indulat is súlyos, maradandó következményekkel járhat."

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



