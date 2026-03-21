Csapdába ejtett egy bankfiók egy gödöllői férfit

Március 12-én, kora este egy gödöllői lakos a Szabadság téren lévő bank automatájához ment, hogy felvegyen némi készpénzt. Az egész teljesen hétköznapi jelenetnek indult: belépés, kártya, PIN-kód. Aztán a helyzet hirtelen átváltott egy elég kellemetlen szituációra, amikor az ajtók egyszerűen lezártak mögötte. Onnantól se ki, se be – írta a Borsonline.hu.

Beszorult egy ember a gödöllői bankba

Fotó: Isaszegi Önkéntes Tűzoltóság

Bezárta a bank ajtaja az ügyfelet

Mivel a bank már zárva volt, a férfi egyedül maradt a helyiségben, és elég gyorsan kiderült, hogy az ajtó nem partner a szabadulásban. Hiába próbálta kinyitni, az meg sem mozdult. Az ott éjszakázás opciót érthetően nem választotta, inkább segítséget kért a diszpécsertől.

A segélyhívás után a tűzoltók érkeztek a helyszínre, és viszonylag elegáns megoldással oldották fel a problémát: az ajtó minimális roncsolásával, egy szerkezeti elem átvágásával kiengedték a (be)szorult helyzetből az ügyfelet.

A hivatalos magyarázat prózaibb, mint az élmény, ugyanis egy egyszerű áramszünet ejtette csapdába a gyanútlan férfit.