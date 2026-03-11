Rendőrből lett bankrabló: éveken át fosztogatott Pécsen és Budapesten – videóval

Éveken át tartó nyomozás és tárgyalássorozat után ítélet született egy volt rendőr ügyében. A bankrablás miatt a bíróság hét év hat hónap fegyházbüntetésre ítélte az 52 éves férfit. A Baranya vármegyei hírportál közölte a legfrissebb részleteket.
Bankrablás miatt ítélték el
A Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa mondta ki az ítéletet az ügyben. A férfi korábban rendőrként szolgált, később azonban több pénzintézetet is kirabolt.
A vádirat szerint a férfi szerencsejáték-függősége miatt súlyos adósságokba került, és emiatt fordult a bűnözés felé.
A pécsi Komlói úti bankfiókot kétszer is kirabolta: először 2019 novemberében, majd 2020 májusában. Később, 2021 augusztusában egy budapesti pénzintézetben is rablást hajtott végre.
Papírlappal fenyegette a banki dolgozókat
A módszere minden alkalommal hasonló volt. Arcát orvosi maszkkal takarta el, néha fekete keretes szemüveget és kalapot viselt. A banki alkalmazottaknak egy papírlapot adott át, amelyen az állt, hogy bankrablás történik és pénzt követelt.
Volt olyan alkalom, amikor fegyvernek látszó tárggyal is megfenyegette a banki dolgozókat. A pécsi rablások idején jelentős rendőri erő vonult ki a Komlói út környékére, a területet lezárták.
A sántítás csak megtévesztés volt
Az első rablás után a városból kivezető utakat is ellenőrizték a rendőrök, minden járművet átvizsgáltak.
A hatóságok egy sántító férfit kerestek, mert a szemtanúk szerint a rabló bicegve közlekedett.
A nyomozás során azonban kiderült, hogy a sántítás csupán színjáték volt, a férfi később teljesen normálisan mozgott, amikor Budapesten villamosra szállt.
Több bűncselekményben találták bűnösnek
A vádlott a bíróság előtt bocsánatot kért az alkalmazottaktól. Azt mondta, sajnálja, ha bárkinek traumát okozott. A bíróság végül rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértése miatt is bűnösnek találta. Az egyik pécsi rablás ügyében azonban bizonyítottság hiányában felmentették.
Az ügyészség ezért a bűnösség megállapításáért és a büntetés súlyosbításáért fellebbezett, míg a vádlott és védője részbeni felmentést kért. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a férfi legkorábban büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételesen szabadlábra. A pécsi bankrablóról a Tények is közölt részleteket:
A világtörténelem tíz legnagyobb bankrablása
A világtörténelem legnagyobb bankrablásai sok mindenben különböznek egymástól. Volt, amikor egy vonatot kellett megállítani, volt hogy 14 alkalmazottat kellett bezárni egy széfbe, de olyan is akadt, amelyhez elég volt egyetlen egy levél. Ráadásul az elrabolt vagyon az esetek többségében soha nem került elő. Íme, a tíz legismertebb sikeres bankrablás története.