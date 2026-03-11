Rendőrből lett bankrabló: éveken át fosztogatott Pécsen és Budapesten – videóval

Éveken át tartó nyomozás és tárgyalássorozat után ítélet született egy volt rendőr ügyében. A bankrablás miatt a bíróság hét év hat hónap fegyházbüntetésre ítélte az 52 éves férfit. A Baranya vármegyei hírportál közölte a legfrissebb részleteket.

Bankrablásra adta a fejét a volt rendőr

Fotó: Részlet a Tények videójából

Bankrablás miatt ítélték el

A Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa mondta ki az ítéletet az ügyben. A férfi korábban rendőrként szolgált, később azonban több pénzintézetet is kirabolt.

A vádirat szerint a férfi szerencsejáték-függősége miatt súlyos adósságokba került, és emiatt fordult a bűnözés felé.

A pécsi Komlói úti bankfiókot kétszer is kirabolta: először 2019 novemberében, majd 2020 májusában. Később, 2021 augusztusában egy budapesti pénzintézetben is rablást hajtott végre.

Papírlappal fenyegette a banki dolgozókat

A módszere minden alkalommal hasonló volt. Arcát orvosi maszkkal takarta el, néha fekete keretes szemüveget és kalapot viselt. A banki alkalmazottaknak egy papírlapot adott át, amelyen az állt, hogy bankrablás történik és pénzt követelt.

Volt olyan alkalom, amikor fegyvernek látszó tárggyal is megfenyegette a banki dolgozókat. A pécsi rablások idején jelentős rendőri erő vonult ki a Komlói út környékére, a területet lezárták.

A sántítás csak megtévesztés volt

Az első rablás után a városból kivezető utakat is ellenőrizték a rendőrök, minden járművet átvizsgáltak.

A hatóságok egy sántító férfit kerestek, mert a szemtanúk szerint a rabló bicegve közlekedett.

A nyomozás során azonban kiderült, hogy a sántítás csupán színjáték volt, a férfi később teljesen normálisan mozgott, amikor Budapesten villamosra szállt.

Több bűncselekményben találták bűnösnek

A vádlott a bíróság előtt bocsánatot kért az alkalmazottaktól. Azt mondta, sajnálja, ha bárkinek traumát okozott. A bíróság végül rablás, hivatali visszaélés és személyi szabadság megsértése miatt is bűnösnek találta. Az egyik pécsi rablás ügyében azonban bizonyítottság hiányában felmentették.

Az ügyészség ezért a bűnösség megállapításáért és a büntetés súlyosbításáért fellebbezett, míg a vádlott és védője részbeni felmentést kért. Az ítélet egyelőre nem jogerős, a férfi legkorábban büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételesen szabadlábra. A pécsi bankrablóról a Tények is közölt részleteket: