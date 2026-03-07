A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatal ellen, aki többször bántalmazta osztálytársát. A történtek óta évek teltek el, és az így már nagykorú férfi garázdaság, zaklatás és személyi szabadság megsértése miatt felelhet tettéért a bíróság előtt - adta hírül a Veol.hu.

A 2022-es veszprémi esetben egy 16 éves fiú bántalmazott egy 11 évest, az elkövető most bíróság elé áll (illusztráció)

Iskolai bántalmazás: súlyos büntetést kaphat a támadó

A szóban forgó iskolai bántalmazások 2022 őszén történtek. A későbbi vádlott, az akkor 16 éves fiú egy Veszprém vármegyei település iskolájába járt.

Az egyik napon odalépett egy 11 éves fiúhoz, akivel kötekedni kezdett. Pofon ütötte, majd a ruhájánál fogva felemelte és közben szóban sértegette, majd később elengedte.

A bántalmazott fiú a tanárokhoz fordult segítségért, az iskola vezetése pedig felelősségre vonta az elkövetőt, aki ekkor ismét megfenyegette a fiút. Másnap a tornaterem öltözőjében az idősebb fiú ismét fenyegetőzni kezdett és bezárta az áldozatot az öltözőbe, aki csak akkor mehetett ki, ha gitározást utánzó mozdulatokat tett.

Az idősebb fiú ellen ekkor eljárás indult, ám az ügyészség azt felfüggesztette egy évre, és magatartási szabályokat írt elő a fiatal számára. Ha ezeket betartotta volna, akkor megszüntethető lett volna az eljárás. A későbbi vádlott azonban nem jelentkezett rendszeresen a pártfogó felügyelőnél, nem kért bocsánatot a sértettől és az előírt szabályokhoz sem tartotta magát.

A most 19 éves vádlottal szemben az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

