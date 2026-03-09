Repült a sörösdoboz! Évekig terrorizálta édesanyját a várpalotai rém – Videó

Egy hozzátartozó látogatása után derült fény arra, mi zajlott már egy ideje a családi otthonban. Egy férfi március 6-án délelőtt kereste fel az édesanyját Várpalotán, ahol rögtön feltűnt neki, hogy az idős nőn sérülések láthatók. A látottak miatt a férfi a rendőrséghez fordult, mert felmerült a bántalmazás gyanúja – írta a Veol.hu.

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Családon belüli bántalmazás Várpalotán: nagyobbik fia évek óta bántotta az idős édesanyját

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 57 éves várpalotai férfi ellen indult nyomozás testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt.

A gyanúsítottat a rendőrök az otthonában fogták el, majd előállították a kapitányságra.

Az idős asszony a rendőröknek elmondta, hogy nagyobbik fia már 2021 óta rendszeresen kiabál vele és bántja. Elmondása szerint a bántalmazás nemcsak szavakban, hanem fizikai erőszakban is megnyilvánult.

A legutóbbi kirohanásánál például a férfi egy sörösdobozt hajított az édesanyja felé, ami az állánál el is találta.

A rendőrök a bejelentést követően gyorsan léptek, kimentek a férfi lakására, ahol elfogták, majd bevitték a rendőrkapitányságra.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit és kezdeményezték a letartóztatását. Az ügyben a Várpalotai Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást.

Miközben a várpalotai férfi csak könnyebb sérüléseket ejtett édesanyján, addig nemrég Csepelen egy sokkal tragikusabb ügy került a bíróság elé. Februárban kezdődött a tárgyalás annak az óvónőnek az ügyében, aki két éve végzett a saját édesanyjával és a vádlott azzal védekezett, hogy az anyja a saját sorsát „érdemelte ki.”



Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



