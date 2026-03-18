Ők verhettek félholtra egy fiatalembert Dabason – hajtóvadászatot indított a rendőrség

A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt folytat eljárást. A gyanú szerint március 15-én, a nappali órákban két férfi – egyelőre ismeretlen helyszínen – alaposan összevert egy 28 éves fiatalembert. A sértettet a bántalmazás során életveszélyes állapotba került, őt a mentőszolgálat munkatársai a Dabas-Gyón vasúti megállóhely melletti parkolóból vitték kórházba – adta hírül a Police.hu.

Őket keresi a rendőrség a bántalmazás miatt: balra Kovács Máté, jobbra Tokics Tamás / Fotó: Police.hu

A bűncselekmény elkövetésével összefüggésben a nyomozók elfogatóparancsot adtak ki a 32 éves Kovács Máté, valamint sógora, a szintén 32 éves Tokics Tamás ellen.

A hatóság kéri, hogy aki a két férfi tartózkodási helyéről érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjánál a 06-1-236-2896-os telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, illetve a 112 központi segélyhívón.

