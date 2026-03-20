Brutális gyerekbántalmazás fényes nappal a nyílt utcán

Egy hétköznapi iskolai konfliktus váratlan fordulatot vett Ajkán, amikor egy szülő is belekeveredett az ügybe. A történetből végül brutális bántalmazás lett, amelynek egy fiatal fiú látta kárát.
Komoly felháborodást váltott ki egy ajkai eset, ahol egy iskolai nézeteltérésből végül bántalmazás lett az utcán. A történet akkor fordult drámai irányba, amikor egy apa úgy döntött, hogy saját kezébe veszi fia konfliktusának rendezését – írta a Veol.hu.

Iskola után történt a kegyetlen bántalmazás
Bántalmazás az utcán: egy apa lépett közbe

A bántalmazás akkor történt, amikor a férfi megtudta fiától, hogy összetűzésbe került egyik osztálytársával. Nem sokkal később a belvárosban összefutott a másik fiúval és indulatai elragadták, ezért odalépett hozzá, majd többször ököllel megütötte.

Az ütésektől a fiatal megsérült, a szája vérezni kezdett. A férfi ezután egyszerűen elhagyta a helyszínt.

A megtámadott fiú ugyan nem szenvedett életveszélyes sérüléseket, de az orvosi vizsgálat szerint a sebek gyógyulása több napot vett igénybe. Az eset után a sértett kérte az elkövető felelősségre vonását. Az ügyészség már lépett is és felfüggesztett szabadságvesztést indítványoztak a férfival szemben, amelyről a bíróság dönt majd.

Nem egyedi eset

Egy rossz jegy miatt indult konfliktusból komoly ügy lett és a vádemelés után már a bíróság dönthet annak a bajai diáknak a sorsáról, aki rátámadt a tanárára. Az eset még tavaly novemberben történt, de most új szakaszába lépett az ügy.

 

