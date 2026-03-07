Elképesztő bántalmazás: így reagált a férfi, amikor megtudta, hogy apa lesz

Hírlevél
Egy pápai nő elmondta a rendőrségnek, hogy várandóssága alatt konfliktus alakult ki élettársával. A bántalmazás során a férfi dühösen reagált a gólyahírre, majd fizikai erőszakot alkalmazott, a hatóságok pedig kezdeményezték a férfi letartóztatását.
Letartóztatását kezdeményezték annak a férfinak, aki várandós élettársát bántalmazta Pápán – közölte a Veol.hu.

A bántalmazás miatt a pápai nő élettársát őrizetbe vették
A bántalmazás miatt a pápai nő élettársát őrizetbe vették
Fotó: 123RF

Azért bántalmazta, mert a nő várandós lett 

A fiatal nő azért fordult a hatóságokhoz, mert párja a közös otthonukban támadt rá. A rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus akkor robbant ki, amikor a nő elmondta a férfinak, hogy gyermeket vár. A férfi erre dühösen reagált, féltékenykedni kezdett, majd sértegette és fizikailag is bántalmazta az állapotos nőt.

A 24 éves, Pápa környékén élő férfi korábban is a rendőrség látókörébe került. Folyamatban van ellene eljárás zaklatás, kapcsolati erőszak és testi sértés miatt.

A pápai rendőrök március 5-én délután elfogták a férfit, majd kihallgatása után őrizetbe vették. A nyomozók súlyos testi sértés gyanúja miatt kezdeményezték letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

