Zavarta a gyereksírás, ezért 30 csontját törte el 3 hónapos kisbabájának

Egy három hónapos kisbaba esete rázta meg a közvéleményt, miután kiderült, hogy édesapja súlyos bántalmazásának áldozata lett. Az ügy egy elsőre ártalmatlannak tűnő orvosi vizsgálattal indult, ám a leletek egészen megdöbbentő képet festettek. A csecsemőt a nagymamája vitte orvoshoz, miután megfázásos tüneteket észlelt rajta. Azonban a vizsgálat során az orvosok nemcsak a légúti panaszokkal foglalkoztak, ugyanis a testén több mint harminc csonttörést fedeztek fel, ami azonnal komoly gyanút keltett – írta a True Crime News.

Drew Babcock, a súlyos és kegyetlen bántalmazás elkövetője

Fotó: True Crime News

A bántalmazás jelei egyértelműek

Az orvosi eredmények láttán az ügy azonnal a hatóságok elé került. A nyomozás során a szakemberek arra jutottak, hogy a sérülések nem történhettek véletlenül, így a figyelem a gyermek közvetlen környezetére terelődött. A hatóságok végül a csecsemő édesapját, Drew Babcockot vették őrizetbe. A férfit több rendbeli, családon belüli erőszakkal összefüggő testi sértéssel vádolják.

A nyomozati anyagok szerint a férfi elismerte, hogy többször is erősen megszorította a gyermek mellkasát. Állítása szerint a baba gyakori sírása és hasfájása miatt vesztette el a türelmét. A vallomás alapján pedig ez nem egyszeri eset volt, mert a bántalmazás több alkalommal is megismétlődhetett.

A kisbaba jelenleg is orvosi ellátás alatt áll. Bár a sérülések súlyosak, az orvosok szerint szerencsére nem életveszélyesek. A gyermek állapotát folyamatosan figyelik és mindent megtesznek a felépüléséért.

A védelem ugyanakkor vitatja a vádak egy részét. Az ügyvéd szerint a gyermek szervezete érzékenyebb lehetett, például egyes vitaminok hiánya miatt könnyebben alakulhattak ki sérülések. Ezt azonban a szakértőknek még részletesen meg kell vizsgálniuk.

A bíróság a gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el, óvadék lehetősége nélkül. Emellett azt is kimondták, hogy a férfi semmilyen formában nem léphet kapcsolatba a gyermekkel. Az ügy jelenleg is vizsgálat alatt áll, a hatóságok további bizonyítékokat gyűjtenek.

