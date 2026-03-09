A gyerekét is magával akarta vinni a halálba egy szakasszisztensként dolgozó nő a Blikk szerint. Február 27-én délelőtt autóval indult a Bükkbe kirándulni nyolcéves gyermekével együtt. Megálltak egy parkolóban, ahol a nő sok nyugtatót és béta-blokkolót vett be, és a kicsinek is adott 10–15 szem nyugtatót, vagyis a gyanú szerint begyógyszerezte a saját gyerekét.

Begyógyszerezte saját gyerekét egy magyar nő

Fotó: Pexels

Másnap reggel találtak rájuk: akkor már mindketten a földön feküdtek, az autó mellett.

A nő eszméletlen volt, a gyerekkel még lehetett beszélni. Azok hívták a mentőt azok, akik rájuk találtak. Látszott, hogy a kihűlés fenyegeti őket, mindketten életveszélyes állapotba kerültek. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, amely a sérülteket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórházba vitte.

Az életüket csak az időben érkező, szakszerű orvosi ellátás mentette meg.

Begyógyszerezte, vagyis meg akarta ölni az anyja

A nő tette – amennyiben a gyanú beigazolódik – kimeríti a tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletének fogalmát. A bűncselekmény súlyára és a várható büntetésre tekintettel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított megszökne vagy elbújna a hatóságok elől, amit személyes körülményei nem ellensúlyoznak. Emellett az állapota önmagára és környezetére is veszélyt jelenthet, ezért attól is tartani kell, hogy szabadlábon újra megtenné, amit megtett. Mindezek alapján a bíróság egy hónapra, április 8-ig elrendelte az öngyilkos-jelölt anya letartóztatását. A döntés végleges – közölte az ügyészség.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.