Bene László nem akar szabad lenni – a börtön lett az otthona a skálás gyilkosnak

Bene László 1994 óta tölti életfogytig tartó büntetését a szegedi Csillag börtönben. A kilencvenes években társa, Donászi Aladár mellett több súlyos bűncselekményt követett el, és a „skálás gyilkos” néven vált ismertté. Míg Donászi Aladár évekkel ezelőtt öngyilkosságot követett el a zárkájában, addig Bene László túlélte társát és az évek során teljesen megszokta a börtön világát, adta hírül a Delmagyar.hu.

Bene László a szegedi Csillag börtönben érzi magát otthon és nem tervezi elhagyni a rácsokat

Forrás: Delmagyar.hu

A börtön vált Bene László igazi otthonává

A gyilkos idővel teljesen alkalmazkodott a börtön világához. Ügyvédje, Soltészné dr. Nagy Katalin szerint védence már nem kíván szabadulni.

Beletörődött a körülményeibe. A börtönben érzi otthon magát, ott is szeretne meghalni

– mondta a jogi képviselő, aki rendszeresen tartja vele a kapcsolatot.

Hiába lenne lehetőség arra, hogy családtagjaihoz költözzön, szakemberek ezt nem tartják jó ötletnek. A pártfogói vélemény szerint komoly társadalmi feszültséget okozna, ha kiderülne, hol él a hírhedt bűnöző.

Ügyvédje szerint még a családtagja is kapott jelzést arról, hogy nem érdemes a jövőt tervezni ilyen irányba. Ráadásul Bene maga sem mutat semmilyen szándékot a szabad életre.

Évtizedek a rácsok mögött

Bene László története a hetvenes években kezdődött, amikor először börtönbe került lopás miatt. Később Donászi Aladárral folytatták a bűnözést,

kezdetben kisebb lopásokkal, majd egyre súlyosabb cselekményekkel, mígnem több gyilkosság miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték őket.

Az elmúlt években Bene László többször nyilatkozott, de sosem mutatott megbánást. Történetük annyira megrázta a közvéleményt, hogy film is készült véres pályafutásukról. Ma már számára a börtön nemcsak a múlt, hanem a jövő is: az ottani kapcsolatok jelentik az életét és a rácsok mögött érzi igazán otthon magát.