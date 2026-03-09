Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

betörés

Nem akart filmsztár lenni, mégis az lett: betörés közben vették fel a nagykanizsai tolvajt – galériával

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Éjszaka törték be egy nagykanizsai élelmiszerbolt ajtajának üvegét, majd az elkövető nyugodtan pakolni kezdett odabent. A történtekből végül egy különös felvétel lett, mert a szomszédban lakó nő mindent rögzített, így a betörés szinte teljes egészében kamerára került.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betörésmobilszomszédvideóelfogásrendőrség

Éjszakai üvegcsörömpölésre lett figyelmes egy nagykanizsai nő, aki rögtön gyanút fogott. Nem sokkal később kiderült, hogy betörés történt a Kazanlak körúton lévő élelmiszerüzletben. A nem mindennapi filmforgatásról a Police.hu számolt be.

betörés
Fotókon a betörés helyszíne Fotó: police.hu

Betörés a nagykanizsai boltban

A férfi február 24-én éjszaka érkezett az üzlethez. Különös módon próbálta elrejteni a kilétét: két lyukat vágott egy sapkába, majd a fejére húzta, így készített magának rögtönzött maszkot.

Ezután betörte a bejárati ajtó üvegét, és a nyíláson keresztül bejutott a boltba.

Odabent szeszes italokat, konzerveket és aprópénzt szedett össze. A pénzt a zsebébe lapátolta, az italokat pedig egy piros szatyorba pakolta.

A férfi láthatóan nem sietett: még arra is volt ideje, hogy a boltban egy szendvicset készítsen magának.

A szomszéd mindent rögzített

A közelben lakó nő meghallotta az üvegcsörömpölést, ezért elővette a telefonját. Először a 112-es segélyhívót értesítette, majd videóra vette az eseményeket.

A felvétel közben folyamatosan kommentálta a történteket, és részletes személyleírást adott a rendőröknek.

Bálint Zoltán főtörzszászlós, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka elmondta, hogy a bejelentés után több egységet is a helyszínre irányítottak.

A menekülő betörőt hamar megtalálták

A nő később jelezte, hogy a betörő kilépett az üzletből, kezében egy piros szatyorral és egy dobozzal.

Nem sokkal később az egyik rendőr a közelben egy férfira lett figyelmes, akinek a kezéből üvegek estek ki egy leszakadt fülű piros szatyorból. A földre egy karton sör is lepottyant.

Kiderült, hogy ugyanarról az emberről van szó, aki a boltba tört be.

A 32 éves D. Balázst elfogták, majd lopás vétsége miatt hallgatták ki.

Virággal mondtak köszönetet a szemtanúnak

A történtekben fontos szerepet játszó szemtanúnak a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője, Berke László ezredes személyesen mondott köszönetet.

A nő egy szál virágot kapott azért, mert gyors reagálásával és a felvétellel segítette a rendőrök munkáját.

A baleset helyszínén készült képeket ITT tudja megtekinteni.

Sikoltozás verte fel a falut a 240 ezres hálószobatitokkal

Egy nyugodtnak induló éjszaka pillanatok alatt rémálommá változott egy borsodi faluban, amikor egy idegen férfi jelent meg egy családi ház hálószobájában. A váratlan helyzetben a hangos sikoly lett a leghatékonyabb riasztó.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!