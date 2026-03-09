Nem akart filmsztár lenni, mégis az lett: betörés közben vették fel a nagykanizsai tolvajt – galériával

Éjszakai üvegcsörömpölésre lett figyelmes egy nagykanizsai nő, aki rögtön gyanút fogott. Nem sokkal később kiderült, hogy betörés történt a Kazanlak körúton lévő élelmiszerüzletben. A nem mindennapi filmforgatásról a Police.hu számolt be.
Betörés a nagykanizsai boltban
A férfi február 24-én éjszaka érkezett az üzlethez. Különös módon próbálta elrejteni a kilétét: két lyukat vágott egy sapkába, majd a fejére húzta, így készített magának rögtönzött maszkot.
Ezután betörte a bejárati ajtó üvegét, és a nyíláson keresztül bejutott a boltba.
Odabent szeszes italokat, konzerveket és aprópénzt szedett össze. A pénzt a zsebébe lapátolta, az italokat pedig egy piros szatyorba pakolta.
A férfi láthatóan nem sietett: még arra is volt ideje, hogy a boltban egy szendvicset készítsen magának.
A szomszéd mindent rögzített
A közelben lakó nő meghallotta az üvegcsörömpölést, ezért elővette a telefonját. Először a 112-es segélyhívót értesítette, majd videóra vette az eseményeket.
A felvétel közben folyamatosan kommentálta a történteket, és részletes személyleírást adott a rendőröknek.
Bálint Zoltán főtörzszászlós, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka elmondta, hogy a bejelentés után több egységet is a helyszínre irányítottak.
A menekülő betörőt hamar megtalálták
A nő később jelezte, hogy a betörő kilépett az üzletből, kezében egy piros szatyorral és egy dobozzal.
Nem sokkal később az egyik rendőr a közelben egy férfira lett figyelmes, akinek a kezéből üvegek estek ki egy leszakadt fülű piros szatyorból. A földre egy karton sör is lepottyant.
Kiderült, hogy ugyanarról az emberről van szó, aki a boltba tört be.
A 32 éves D. Balázst elfogták, majd lopás vétsége miatt hallgatták ki.
Virággal mondtak köszönetet a szemtanúnak
A történtekben fontos szerepet játszó szemtanúnak a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetője, Berke László ezredes személyesen mondott köszönetet.
A nő egy szál virágot kapott azért, mert gyors reagálásával és a felvétellel segítette a rendőrök munkáját.
