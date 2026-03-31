Élőben nézte végig a tulajdonos, amint betörnek budapesti Airbnb-lakásába – videóval

Putyin ultimátumot adott Zelenszkijnek – most dől el Ukrajna sorsa

készenléti rendőrség

Élőben nézte végig a tulajdonos, amint betörnek budapesti Airbnb-lakásába

A rendőrség tetten érte azt a két férfit, akik egy kulcsszéfet lefeszítve jutottak be egy belvárosi apartmanba március 29-én. A tulajdonos kamerafelvételeken keresztül látta a betörést, és azonnal értesítette a hatóságokat.
A Készenléti Rendőrség járőrei éppen a főváros V. kerületében teljesítettek szolgálatot, amikor egy betörésről érkezett jelzés hozzájuk. Az Airbnb-lakás tulajdonosa elmondta, hogy a bejárati ajtó előtti biztonsági kamera felvételén látta, amint két férfi letépte a falról a kulcsszéfet, majd az abban található kulccsal behatolt az ingatlanba.

Betörés: eltávolították a falra rögzített kulcsszéfet, majd a megszerzett kulccsal bementek
Betörés: eltávolították a falra rögzített kulcsszéfet, majd a megszerzett kulccsal bementek 
A készenléti rendőrök a kerületi járőrökkel közösen vonultak ki a helyszínre, ahol tetten érték és elfogták a két elkövetőt. Az apartman átvizsgálásakor megállapították, hogy a betörők a helyiségeket átkutatták, a szekrényekből és fiókokból származó értéktárgyakat pedig már egy táskába készítették össze.

Bilincsben a betörés elkövetői

A behatolók beismerték, hogy a falról leszedett kulcsszéfet egy közeli kukába dobták, majd a kivett kulccsal visszatértek az ingatlanba az értékekért. A rendőrök a kihajított trezort megtalálták és lefoglalták, a két férfit pedig az V. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol büntetőeljárás indult velük szemben.

