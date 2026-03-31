Élőben nézte végig a tulajdonos, amint betörnek budapesti Airbnb-lakásába – videóval

A Készenléti Rendőrség járőrei éppen a főváros V. kerületében teljesítettek szolgálatot, amikor egy betörésről érkezett jelzés hozzájuk. Az Airbnb-lakás tulajdonosa elmondta, hogy a bejárati ajtó előtti biztonsági kamera felvételén látta, amint két férfi letépte a falról a kulcsszéfet, majd az abban található kulccsal behatolt az ingatlanba.

Betörés: eltávolították a falra rögzített kulcsszéfet, majd a megszerzett kulccsal bementek

A készenléti rendőrök a kerületi járőrökkel közösen vonultak ki a helyszínre, ahol tetten érték és elfogták a két elkövetőt. Az apartman átvizsgálásakor megállapították, hogy a betörők a helyiségeket átkutatták, a szekrényekből és fiókokból származó értéktárgyakat pedig már egy táskába készítették össze.

Bilincsben a betörés elkövetői

A behatolók beismerték, hogy a falról leszedett kulcsszéfet egy közeli kukába dobták, majd a kivett kulccsal visszatértek az ingatlanba az értékekért. A rendőrök a kihajított trezort megtalálták és lefoglalták, a két férfit pedig az V. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították, ahol büntetőeljárás indult velük szemben.

Autóval tolattak az Andrássy úti luxusüzlet kirakatába

Az 57 éves montenegrói és az 58 éves horvát férfi eltervezte, hogy kirabolják a Louis Vuitton luxusüzletet Budapest belvárosában. Az elhatározást tett követte, a bűncselekményről több kamerafelvétel is készült.