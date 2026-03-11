Ez minden szülő rémálma – itt a borzalmas felvétel

Majdnem tragédia lett abból az ijesztő pillanatból, ami Kiskunfélegyházán történt. A felvételek szerint egy kislány biciklivel haladt az utcán, amikor hirtelen megbillent a kerékpáron. A biciklis baleset akkor következett be, amikor elvesztette az egyensúlyát, felborult és az úttestre esett közvetlenül egy arra haladó autó mellett – írta a Borsonline.hu.

Egyre több a kerékpáros, ezért nő a biciklis balesetek veszélye

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hirtelen történt a biciklis baleset

A videón jól látszik, mennyire kevésen múlt a nagyobb baj.

Szerencsére a gyerek végül nem az autó alá került, hanem a kocsi mellé esett, a földre.

A sofőr azonnal reagált: rögtön megállt, majd kiszállt az autóból és a kislány segítségére sietett.

A történtek után a rendőrség is megszólalt és felhívták a figyelmet arra, hogy a jó idő beköszöntével sokkal több biciklis jelenik meg az utakon.

Emiatt a közlekedés minden résztvevőjének – autósoknak és kerékpárosoknak is – különösen figyelmesnek kell lennie.

Kiemelték azt is, hogy a gyerekek biztonsága különösen fontos. A szakemberek szerint mielőtt a gyerekeket egyedül biciklizni engednénk a forgalomban, érdemes velük alaposan átbeszélni a közlekedési szabályokat.

Az ilyen helyzetek jól mutatják, mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a közlekedés, főleg akkor, ha valaki kerékpárral van az úton. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég lehet ahhoz, hogy veszélyes helyzet alakuljon ki.