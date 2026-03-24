Bill Cosby, a világhírű, szexuális erőszakkal vádolt humorista ismét bíróság elé állt

Egy több évtizedes ügy végére tett pontot az amerikai igazságszolgáltatás. A szexuális erőszak miatt indult eljárásban a ma már 88 éves világhírű színészt és komikust, Bill Cosbyt bűnösnek találták szexuális bántalmazás ügyében. Nem ez volt az első eset, ami miatt megvádolták, ám most hatalmas összegű kártérítés kifizetésére is kötelezték. A Ripost osztott meg részleteket Cosby kétes ügyeiről.

Bill Cosby 54 év után sem úszta meg a szexuális erőszak miatti büntetését

Bill Cosby bűnös szexuális erőszak bűntettében

Egy Santa Monicában működő esküdtszék hozta meg a döntést abban az ügyben, amely még az 1970-es évekre nyúlik vissza. A vád szerint Cosby elkábította és megerőszakolta az akkor pincérnőként dolgozó nőt, Donna Motsingert.

A sértett azt állította, hogy a humorista egy fellépés után a színfalak mögé hívta, ahol adott neki egy tablettát, amit aszpirinnek hitt. Ezután elvesztette az eszméletét, és

később otthon tért magához, csak a bugyija volt rajta.

Jelentős kártérítést kell fizetnie

Az ügy azért kerülhetett most bíróság elé, mert Kaliforniában módosították az elévülési szabályokat.

A bíróság 19,25 millió dollár megfizetésére kötelezte Cosbyt.

Ügyvédje, Jennifer Bonjean fellebbezést tervez, mivel kérdéses, hogy a humorista képes lesz-e kifizetni az összeget.

Nem tett vallomást

A korábbi ügyekhez hasonlóan Cosby most sem tett vallomást a saját védelmében. Egy korábban rögzített nyilatkozatában arra a kérdésre, hogy volt-e szexuális kapcsolata a nővel, úgy válaszolt: nem emlékszik rá.

Az elmúlt években több nő is megvádolta a humoristát hasonló bűncselekményekkel. 2018-ban már bűnösnek találták, azonban azt az ítéletet később hatályon kívül helyezték. Ahogy a Ripost írja, Andrea Constand ellen 2004-ben elkövetett nemi erőszak miatt

háromtól tíz évig terjedő börtönbüntetésre ítélték.

A pennsylvaniai legfelsőbb bíróság azonban 2021 júniusában eljárási okokra hivatkozva megváltoztatta a korábbi döntést, így Cosby megúszta, nem kellett börtönbe vonulnia.

2022-ben egy újabb, hasonló ügyben is felmerült a neve. Judy Huth-ot 1975-ben zaklatta szexuálisan,

a lány akkor mindössze 16 éves volt.

Huth 2014-ben indított eljárást a humorista ellen szexuális bántalmazás miatt, 500 000 dollár kártérítést ítéltek meg a javára.