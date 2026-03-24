Érzékeny mellbimbói keverték bajba a női sofőrt, érkezett is a bírság

Nem mindennapi indokkal próbálta megmagyarázni egy dúskeblű nő, miért nem szabályosan vezette az autóját a Balatonnál. Azt mondta, annyira érzékenyek a mellbimbói, hogy nem tudott az útra koncentrálni. Nem úszta meg a bírságot – írja a Blikk.

Útban voltak a mellei, a bírság sem maradt el

A nő végül úgy oldotta meg a helyzetet, hogy nem a mellkasán vezette át az övet, hanem a hasánál. Így kényelmesebb volt neki — csak éppen szabálytalan. A rendőrség egy traffipaxfelvétel alapján szúrta ki a dolgot, és nem is haboztak: jött a bírság.

A nő férje felháborodott az eseten, szerinte abszurd, hogy ilyen indok miatt büntetnek meg valakit. Úgy véli, ez már túlmutat a józan észen, és a nők helyzetét sem veszi figyelembe. Azt is állította, nem egyedi esetről van szó, mások is kerültek már hasonló helyzetbe.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint nincs miről vitatkozni: a biztonsági övet rendeltetésszerűen kell használni. Kivétel csak orvosi igazolással lehetséges. Az ilyen jellegű kényelmi indokokat nem fogadják el.

A nő végül 30 ezer forintos bírságot kapott.

Arattak a rendőrök az egyhetes razzián

Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a március 9. és 15. között zajlott országos közúti ellenőrzés alatt. A rendőrség közlése szerint az egy hetes európai akció során nemcsak a járművezetők övével volt gond, de a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak használatában is számos hiányosságot tapasztaltak.