A szülők elmondása szerint a korábbi tótkomlósi bölcsődevezető rendszeresen nadrág nélkül, csupán egy szál tangában és egy rövid pólóban végezte munkáját. A nő nemcsak a gyerekek előtt mutatkozott így, de a szülőket, köztük az édesapákat is ilyen öltözékben fogadta az irodájában, például az ebédbefizetések alkalmával. Az érintettek szerint ez zavarba ejtő és felháborító volt. Kiderült, hogy a bölcsődei kollégák névnapi, születésnapi köszöntésekor se öltözött fel rendesen – írja az Index.

Fotó: illusztráció/Pexels

Feljelentést tett a polgármester a bölcsődevezető ellen

Miután a városvezető fotókat kapott a hiányos öltözetű nőről, belső vizsgálatot indított, és visszaminősítették vezetőből gondozónak. Továbbá elrendelte, hogy ettől az évtől a bölcsődében minden dolgozónak egységes – térdig érő, zárt – munkaruhát kell viselnie.

Ezután Zsura Zoltán polgármester kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentést is tett, ám a rendőrség bűncselekmény hiányára hivatkozva elutasította a vizsgálatot. Indoklásuk szerint a hiányos öltözet önmagában nem valósítja meg a kiskorúak testi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének súlyos veszélyeztetését.

A szülők azonban ebbe nem nyugszanak bele, véleményük szerint egy olyan embernek, aki képtelen az alapvető társadalmi normák betartására, semmi keresnivalója gyermekeik közelében.

Más is van a nő rovásán

Az Index úgy tudja, a vizsgálatok során egyéb visszaélések is felszínre kerültek. A gyanú szerint a bölcsődevezető:

Hétvégente a családja szennyesét a bölcsőde gépeivel mosta ki.

Az intézmény konyháján főzött magáncélra.

Az ételekhez szükséges alapanyagokat rendszeresen a bölcsőde számlájára vásárolta meg.

