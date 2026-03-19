Drámai helyzet: bomba miatt zárják le a körzetet az Infoparknál

Egy építkezés során került elő egy veszélyesnek tűnő szerkezet Budapest egyik kiemelt oktatási és üzleti központjában. A hatóságok szerint a bomba miatt teljes körű lezárásra és kiürítésre van szükség.
Feltételezett robbanószerkezetet találtak egy budapesti építkezésen, ami azonnali intézkedéseket tett szükségessé. A bomba miatt jelentős korlátozások lépnek életbe az Infopark környékén – írja az Index.

II. világháborús bomba miatt ürítik ki az Infopark környékét
Bomba miatt lezárják az Infopark térségét

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-nek elmondta, hogy szerda reggel érkezett a bejelentés a rendőrségtől: feltételezhetően világháborús szerkezet került elő az Infopark Budapest területén zajló építkezés során.

A gyanús tárgy egy nagy méretű földhalomból került elő, ezért a szakemberek azonnal megkezdték az előkészítést a tűzszerészeti vizsgálathoz. 

A hatóságok csütörtökön 14 órától mintegy 200 méteres körzetben teljes lezárást és kiürítést rendelnek el.

A korlátozás érinti a Magyar Tudósok körútja egy szakaszát, valamint az Infopark sétány környékét is. Biztonsági okokból kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus déli tömbjének nyugati részét. Emellett a BME I épületet, valamint több irodaházat is érint az intézkedés, köztük az MBH Bank és a Lufthansa Systems Hungária épületeit.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az intézkedések célja a környéken tartózkodók biztonságának garantálása, a tűzszerészek munkájának ideje alatt minden érintettnek el kell hagynia a kijelölt területet.

Magyarországon a háború hangja: bomba robbant Dunakeszin!

Egy ártalmatlannak induló szemétszedési akcióból végül komoly tűzszerészeti beavatkozás lett Dunakeszin. A környéken sokan csak a hangos robbanás után kapták fel a fejüket, amikor megsemmisítettek egy második világháborús lövedéket.

 

