Bombariadó egy budapesti iskolánál! A rendőrség azonnal intézkedett

Telefonos bombariadó miatt vittek el három fiatalt Budapesten. Egy 14 éves budapesti fiú 2026. március 18-án reggel telefonon jelentette be saját iskolájának, hogy bomba van az épületben. A fenyegetés komoly riadalmat keltett, a hatóságok azonnal intézkedtek – áll a Police.hu oldalán.

Bombariadó miatt siettek a rendőrök egy budapesti iskolához

Bomba miatt riasztották a rendőröket

A rendőrség adatai szerint a fiúnak nem egyedül pattant ki az őrült ötlet a fejéből. Két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vehette rá a hívásra. A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztállyal közösen még aznap elfogták a három fiatalt Budapesten, majd előállították őket.

Az iskola és a gyanúsítottak átvizsgálása során azonban semmilyen robbanószerkezetet nem találtak.

Az ügyben közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indult eljárás, a fiatalokat kihallgatták.