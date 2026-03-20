bombariadó

Bombariadó egy budapesti iskolánál! A rendőrség azonnal intézkedett

Rendőri akció lett egy reggeli telefonhívásból egy budapesti iskolában, miután egy diák robbanószerkezetről értesítette a saját intézményét. A bombariadó miatt rövid időn belül három fiatalt is elfogtak a hatóságok.
Telefonos bombariadó miatt vittek el három fiatalt Budapesten. Egy 14 éves budapesti fiú 2026. március 18-án reggel telefonon jelentette be saját iskolájának, hogy bomba van az épületben. A fenyegetés komoly riadalmat keltett, a hatóságok azonnal intézkedtek – áll a Police.hu oldalán.

Bombariadó miatt siettek a rendőrök egy budapesti iskolához
Fotó: Unsplash

Bomba miatt riasztották a rendőröket

A rendőrség adatai szerint a fiúnak nem egyedül pattant ki az őrült ötlet a fejéből. Két ismerőse, egy szintén 14 és egy 16 éves fiú vehette rá a hívásra. A XIX. kerületi rendőrök a Bűnügyi Bevetési Osztállyal közösen még aznap elfogták a három fiatalt Budapesten, majd előállították őket. 

Az iskola és a gyanúsítottak átvizsgálása során azonban semmilyen robbanószerkezetet nem találtak.

Az ügyben közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indult eljárás, a fiatalokat kihallgatták.

 

