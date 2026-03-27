Hihetetlen, mit tett a holttestekkel két boncmester egy kis plusz bevételért

Kórházi dolgozók fogadtak el kenőpénzt temetkezési vállalkozóktól a boncolások gyorsításáért és korábbi időpontjáért. A Pest Vármegyei Főügyészség szerint a két boncmester több mint 600 alkalommal szegte meg az előírt sorrendet, így másfél év alatt közel 5,5 millió forint jogtalan bevételre tett szert.
Kilenc embert vádolt meg a Pest Vármegyei Főügyészség, miután kiderült, hogy egy kórház boncmesterei pénzt fogadtak el temetkezési vállalkozóktól, hogy a boncolásokat gyorsabban és a vállalkozók számára kedvező módon intézzék. A vád szerint a két szakember több mint 600 alkalommal fogadott el kenőpénzt, ezzel megkerülve az előírt sorrendet, és másfél év alatt közel 5,5 millió forint jogtalan bevételre tettek szert – írta a Blikk.hu.

A két boncmester rendszeresen fogadott el pénzt a temetkezési vállalkozóktól
Fotó: Shutterstock

600 alkalommal vesztegették meg a boncmestereket

A vádirat szerint a boncmesterek feladata volt a holttestek boncolása, a végtisztességre való előkészítés, valamint a temetkezési cégekkel való kapcsolattartás. Mivel a kórházi protokoll szerint ők döntöttek a boncolások időpontjáról, a vállalkozóknak érdekük fűződött a jó viszonyhoz, hogy a temetések az előre megszabott időpontban történjenek, minél gyorsabban lebonyolítsák, és a hűtési költségeket csökkenthessék.

A nyomozás megállapította, hogy 2021 novemberétől 2023 márciusáig a két boncmester több temetkezési vállalkozótól fogadott el pénzt a holttestek előnyben részesített kiadásáért. 

A főügyészség több rendbeli minősített vesztegetés elfogadásával vádolja a boncmestereket, míg a hét lefizető temetkezési vállalkozót vesztegetés miatt vonják felelősségre. A Budapest Környéki Törvényszék dönt majd a vádlottak bűnösségéről.

 

