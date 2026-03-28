Bűnösnek mondták ki Boráros Gábort, kiderült, börtönbe kell-e mennie

Jákli Mónika gyermeke apját március 25-én délután állította meg a rendőrség a dunaszerdahelyi járásban lévő Csilizpatas településen. Az ellenőrzés során kiderült, hogy Boráros Gábort korábban eltiltották a vezetéstől, ezért a helyszínen őrizetbe vették, és hatósági határozat megszegése miatt eljárást indítottak ellene. Vezetői engedélyét azért vonták be, mert 2025 februárjában Padányban, egy közúti ellenőrzés során a drogtesztje pozitív lett, kokain jelenlétét mutatták ki a szervezetében.

Boráros Gábort 3 hónap szabadságvesztésre ítélték, de a végrehajtását egy évre felfüggesztették

A mostani ügy gyors lezárására azért kerülhetett sor, mert a 33 éves MMA-harcos a bíróságon beismerte bűnösségét, ez pedig enyhítő körülménynek számított. Az esettel kapcsolatban a Nagyszombati Kerületi Bíróság szóvivője, Martin Pogádl a Pluska.sk-nak szólalt meg, amit a Blikk szemlézett.

Elmondta, hogy Boráros Gábort jogerősen 3 hónap szabadságvesztésre ítélték, amelynek végrehajtását egy év próbaidőre felfüggesztették. Továbbá két évre eltiltották bármiféle gépjármű vezetésétől.

Boráros Gábor ígéretet tett a tárgyalás után

Jákli Mónika volt párja tisztában van vele, hogy tettéért a szlovák Büntető Törvénykönyv szerint akár két év szabadságvesztést is kaphatott volna, azonban a beismerése jelentősen enyhítette a büntetést. Boráros a tárgyalás után fogadkozott, hogy a jövőben jobban odafigyel, hogy ne kövessen el hasonló hibákat, hiszen felelősséggel tartozik a családjáért, és szeretne jó példát mutatni kislányának.