Vádat emeltek Jákli Mónika volt férje, Boráros Gábor ellen

Újabb rendőrségi ügybe keveredett a felvidéki MMA-harcos, akit március 25-én délután Csilizpatason kapcsoltak le a járőrök. Az igazoltatás során kiderült, hogy Boráros Gábor eltiltás hatálya alatt, jogosítvány nélkül vezetett, ezért a helyszínen őrizetbe vették és azóta vádat emeltek ellene – írta a Borsonline.hu.

Hivatalosan is vádat emelt az ügyészség az ismert MMA-harcos ellen, akit szerdán, a dunaszerdahelyi járásban fekvő Csilizpatas falunál kapcsoltak le a rendőrök és azonnal őrizetbe is vettek, mivel eltiltás hatálya alatt vezetett.

A hatóságok szupergyors eljárás keretében vizsgálták az esetet, a rendőrség pedig közleményben erősítette meg a történteket:

A 33 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették, és hatósági határozat megszegése miatt eljárás indult ellene.”

A néhai Jákli Mónika volt párja jelenleg is rendőrségi fogdában várja a bíróság döntését. Mivel korábban pozitív drogteszt miatt két évre bevonták a vezetői engedélyét, a mostani szabályszegés súlyos következményekkel járhat a sportoló számára.