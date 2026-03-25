Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Boráros Gábor

Letartóztatták Jákli Mónika gyermeke apját, Boráros Gábort

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az MMA-harcost március 25-én délután állította meg a rendőrség a Dunaszerdahely járásban található Csilizpatas településen. Boráros Gábort a helyszínen őrizetbe vették, és eljárást indítottak ellene.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jákli Mónika volt párja ismét a hatóság látókörébe került, miután jogosítvány nélkül vezetett. Boráros Gábor Skodáját a rendőrség március 25-én, a délutáni órákban állította meg a felvidéki Csilizpatas településen. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 33 éves MMA-harcost korábban eltiltották a vezetéstől, ezért a helyszínen őrizetbe vették, és hatósági határozat megszegése miatt eljárást indítottak ellene. Vezetői engedélyét tavaly azért vonták be két évre, mert egy közúti ellenőrzés során a drogtesztje pozitív lett – írja a Blikk. A szlovák ügyészség indítványozta a gyorsított eljárást, ami azt jelenti, hogy Borárosnak a rendőrségi fogdán kell megvárnia, amíg a bíróság ítéletet hoz az ügyében. 

Letartóztatták Boráros Gábort, amiért eltiltás hatálya alatt vezetett 
Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

Januárban halt meg Boráros Gábor volt felesége

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Jákli Mónika január 21-én hajnalban, Nagymegyer közelében Mercedesével egy balkanyarban lesodródott az útról, és óriási sebességgel a fák közé csapódott. A baleset következtében a luxusautó szinte teljesen szétszakadt, majd kigyulladt. A járművet vezető fitneszmodell testét az autó mellett találták meg, a 31 éves celeb a kórházban meghalt.

Sokkoló fordulat

Ma robbant a bomba: Jákli Mónika vőlegényének új szerelme gyermeket vár. Mint kiderült, négy hónapos terhes, Mónika viszont csak két hónapja halt meg. Vajon emiatt sodródott halálba a celeb

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!