Letartóztatták Jákli Mónika gyermeke apját, Boráros Gábort

Jákli Mónika volt párja ismét a hatóság látókörébe került, miután jogosítvány nélkül vezetett. Boráros Gábor Skodáját a rendőrség március 25-én, a délutáni órákban állította meg a felvidéki Csilizpatas településen. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 33 éves MMA-harcost korábban eltiltották a vezetéstől, ezért a helyszínen őrizetbe vették, és hatósági határozat megszegése miatt eljárást indítottak ellene. Vezetői engedélyét tavaly azért vonták be két évre, mert egy közúti ellenőrzés során a drogtesztje pozitív lett – írja a Blikk. A szlovák ügyészség indítványozta a gyorsított eljárást, ami azt jelenti, hogy Borárosnak a rendőrségi fogdán kell megvárnia, amíg a bíróság ítéletet hoz az ügyében.

Fotó: Molcsányi Máté/Kisalföld

Januárban halt meg Boráros Gábor volt felesége

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Jákli Mónika január 21-én hajnalban, Nagymegyer közelében Mercedesével egy balkanyarban lesodródott az útról, és óriási sebességgel a fák közé csapódott. A baleset következtében a luxusautó szinte teljesen szétszakadt, majd kigyulladt. A járművet vezető fitneszmodell testét az autó mellett találták meg, a 31 éves celeb a kórházban meghalt.

