Gyerekekkel hajtatta végre a lángoló bosszút az elhagyott férfi

Két kamaszt bérelt fel egy 59 éves Teleorman megyei férfi, hogy gyújtsa fel volt élettársa lakókocsiját a Szlovákiában lévő Prahova megyei Mizil városában. Letartóztatták a gyanúsítottat, akit az indulatai vezéreltek, amikor gyermekeket használt fel eszközként arra, hogy beteljesítse bosszúját.
A térfigyelő kamerák felvételei szerint a péntekről szombatra virradó éjszakán egy 15 és egy 16 éves fiú surrant be az udvarra, hogy lángba borítsák a nő lakókocsiját. A gyújtogatást végrehajtó tinédzserek azonnal elmenekültek a helyszínről, miután végrehajtották a férfi által kitervelt aljas bosszút – írta a Maszol.ro.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Véget ért a gyermekekkel végrehajtott bosszú

A hatóságok gyors közbelépésének köszönhetően rövid időn belül bilincs kattant a gyanúsítottak csuklóján és fény derült a háttérben meghúzódó szálakra is. A bíróság harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a felbujtó férfit, aki kiskorúakat használt fel eszközként, hogy beteljesítse aljas és veszélyes tervét, a személyes bosszú jegyében.

Míg a romániai férfi kiskorúakkal gyújtatta fel exneje lakókocsiját, addig egy kecskeméti rongáló saját kezűleg, festékszóróval próbált bosszút állni az őt lefülelő traffipaxon.

 

