Bróker Marcsit másolta Eurós Zsuzsi

A Pest vármegyei Szigetmonostoron, a horányi komp közelében, egy csendes dunaparti utcában járt a Blikk tudósítója. Rendezett házak között sétálgatott, egy bűnöző otthonát kereste. Nyugalom, friss levegő és összetartó közösség jellemzi a környéket: a helyiek jól ismerik egymást, legyen szó azokról, akik egész évben itt élnek, vagy azokról, akik csak a nyári hónapokra költöznek ki a hétvégi házaikba. A környéken mindenki tudja, hol lakik az a nő is, akit csak „Eurós Zsuzsiként” emlegetnek. A helyiek "bankára" 2022 és 2024 között húsz embert vett rá arra, hogy pénzt adjon neki, miután azt ígérte, kedvező feltételekkel euróra tudja váltani a forintot. A pénz eltűnt, a kár megközelíti a 150 millió forintot. A helyiek feljelentése alapján nyomozás indult Eurós Zsuzsi kétes ügyeivel kapcsolatban. A rendőrök megállapították, hogy M. Zsuzsanna valóban nem számolt el a rábízott összegekkel, és különféle magyarázatokkal hitegette becsapott szomszédait. A megszerzett pénzt mind magára költötte: utazgatott, vásárolgatott, annyit költött, ami messze meghaladta az anyagi lehetőségeit. Mint Bróker Marcsi, őt másolta.
Áll a háza előtt egy új Suzuki, annak is azért szedhette le a rendszámát, hogy az alapján ne köthessék hozzá, s azt is ebből vehette. Rendszám nélkül a kocsi roncsautónak számít, már kitettek rá egy matricát, hogy a tulajdonos vitesse el, vagy az önkormányzat teszi ezt meg. Itt mindenki tudja, kié a kocsi, de Zsuzsa kerül minket, főleg, amióta kiderült, miért folyt ellene eljárás"
– mondta az egyik szomszédja a bulvárlapnak.
A Szentendrei Járási Ügyészség több rendbeli, minősített csalás miatt emelt vádat a nő ellen. A vád szerint M. Zsuzsanna azt mondta kiszemelt áldozatainak, hogy a forintot a saját bankszámlájára teszi és egy pénzintézetben euróra váltja. A tanúk beszámolói szerint azt ígérte,
egy hét elteltével a kedvezményes árfolyamon átváltott eurót készpénzben adja át nekik.
Eurós Zsuzsi a bizalom megszerzése érdekében tudatosan építette fel csalási módszerét. Több embernek kisebb összegek esetében valóban adott eurót a piacinál kedvezőbb árfolyamon, még akkor is, ha ezekkel az ügyletekkel veszteséget vállalt. A célja az volt, hogy ezzel meggyőzze az embereket, és később már jóval nagyobb összegeket bízzanak rá. A trükk működött: a becsapott emberek milliós nagyságrendű pénzt bíztak Eurós Zsuzsira.
Kint van a kertkapuján, hogy vigyázat, veszélyes asszony, kár hogy ezt az áldozatai nem vették észre"
– mondta egy másik közelben lakó a Blikk tudósítójának érdeklődésére.
Sokan keresték már, olyan a háza, mint egy erőd, nem véletlen, hogy nem nyírja a sövényt, nem lehet belátni hozzá. Szép asszony amúgy, de nem jön ki senkinek, fél, ráadásul híres kötekedő, feljelentő hírében áll, persze, ezt is csak a fotelből. Ám azt nem akartam elhinni, hogy milliókkal csalt, s teljesen ledöbbentem, amikor hallottam, hogy sokan beszéltek valami Eurós Zsuzsiról a Szentendrei szigeten, nem hittem volna, hogy itt lakik a közelemben. Szerintem több áldozata van, mint akik elmentek a rendőrségre: aki a fekete jövedelmét akarta átváltani, az nem jelenti fel, s talán ezért nem nagyon mer mozogni mostanában"
– tette hozzá.
Úgy látszik, ennek a környéknek ez az átka... Van egy srác, most 40 körül lehet, de 23 éve nem láttuk. Ő 17 éves korában kért kölcsön mindenkitől, miután el tudta adni, hogy egy jómódú helyi családhoz tartozik, s látták is azok társaságában sokszor. Százezer forintra sokaknál jó volt, aztán amikor már vagy félszáz embernek tartozott, eltűnt, külföldre szökött. Ráadásul kiderült, köze nem volt a helyi családhoz, egy ismerős ismerőseként járt oda, megtűrték, de visszaélt a nevükkel. Biztos van valami itt a vízben, ami az erre hajlamosoknál kirobbantja a szélhámos-kórt"
– közölte "Béla bácsi", aki már több mint harminc éve él a környéken. A nyugdíjas katonatiszt a történtekről csak a helyiek beszélgetéseiből, utcai és bolti szóbeszédekből értesült.
Eurós Zsuzsi példaképe lehet Bróker Marcsi
Az egyik legismertebb magyar csaló, Bróker Marcsi is hasonló módszerrel dolgozott: az elején kisebb nyereséget fizetett ki az ügyfeleknek, hogy bizalmat építsen, és ezzel újabb pénzeket vonzzon be.
A Bróker Marcsiként ismertté vált D. Sándornét több mint tízmilliárd forintos csalással és sikkasztással vádolták meg.
A Szegedi Törvényszék 2023-ban jogerősen tíz év börtönbüntetésre ítélte. Az asszony 2015-ben külföldre szökött Magyarországról, de 2016-ban a belize-i hatóságok – az FBI közreműködésével – elfogták. A Kun-Mediátor Kft. vezetőjeként 14 éven át kötött betétgyűjtéssel kapcsolatos megállapodásokat, több mint 760 embert csapott be.
A szerződésekben azt ígérte ügyfeleinek, hogy a bankoknál elérhető kamatoknál jóval magasabb hozamot kapnak a pénzük után.
A karcagi bűnöző azonban nem rendelkezett engedéllyel betétgyűjtésre, és olyan valódi gazdasági tevékenységet sem végzett, amely fedezetet biztosíthatott volna az ígért kifizetésekre.
Az ügyben érintett károsultak vesztesége néhány millió forinttól egészen több mint egymilliárd forintig terjed.
D. Sándorné azzal védekezett, hogy ő nem csalt, mindössze jogosulatlan pénzügyi tevékenységet végzett. A hiányzó milliárdokra azonban nem tudott magyarázatot adni.
