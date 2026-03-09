Bróker Marcsit másolta Eurós Zsuzsi

A Pest vármegyei Szigetmonostoron, a horányi komp közelében, egy csendes dunaparti utcában járt a Blikk tudósítója. Rendezett házak között sétálgatott, egy bűnöző otthonát kereste. Nyugalom, friss levegő és összetartó közösség jellemzi a környéket: a helyiek jól ismerik egymást, legyen szó azokról, akik egész évben itt élnek, vagy azokról, akik csak a nyári hónapokra költöznek ki a hétvégi házaikba. A környéken mindenki tudja, hol lakik az a nő is, akit csak „Eurós Zsuzsiként” emlegetnek. A helyiek "bankára" 2022 és 2024 között húsz embert vett rá arra, hogy pénzt adjon neki, miután azt ígérte, kedvező feltételekkel euróra tudja váltani a forintot. A pénz eltűnt, a kár megközelíti a 150 millió forintot. A helyiek feljelentése alapján nyomozás indult Eurós Zsuzsi kétes ügyeivel kapcsolatban. A rendőrök megállapították, hogy M. Zsuzsanna valóban nem számolt el a rábízott összegekkel, és különféle magyarázatokkal hitegette becsapott szomszédait. A megszerzett pénzt mind magára költötte: utazgatott, vásárolgatott, annyit költött, ami messze meghaladta az anyagi lehetőségeit. Mint Bróker Marcsi, őt másolta.

Bróker Marcsi a bíróságon 2017-ben, az ő módszerét másolta Eurós Zsuzsi Szigetmonostoron

Áll a háza előtt egy új Suzuki, annak is azért szedhette le a rendszámát, hogy az alapján ne köthessék hozzá, s azt is ebből vehette. Rendszám nélkül a kocsi roncsautónak számít, már kitettek rá egy matricát, hogy a tulajdonos vitesse el, vagy az önkormányzat teszi ezt meg. Itt mindenki tudja, kié a kocsi, de Zsuzsa kerül minket, főleg, amióta kiderült, miért folyt ellene eljárás"

– mondta az egyik szomszédja a bulvárlapnak.

A Szentendrei Járási Ügyészség több rendbeli, minősített csalás miatt emelt vádat a nő ellen. A vád szerint M. Zsuzsanna azt mondta kiszemelt áldozatainak, hogy a forintot a saját bankszámlájára teszi és egy pénzintézetben euróra váltja. A tanúk beszámolói szerint azt ígérte,

egy hét elteltével a kedvezményes árfolyamon átváltott eurót készpénzben adja át nekik.

Eurós Zsuzsi a bizalom megszerzése érdekében tudatosan építette fel csalási módszerét. Több embernek kisebb összegek esetében valóban adott eurót a piacinál kedvezőbb árfolyamon, még akkor is, ha ezekkel az ügyletekkel veszteséget vállalt. A célja az volt, hogy ezzel meggyőzze az embereket, és később már jóval nagyobb összegeket bízzanak rá. A trükk működött: a becsapott emberek milliós nagyságrendű pénzt bíztak Eurós Zsuzsira.

Kint van a kertkapuján, hogy vigyázat, veszélyes asszony, kár hogy ezt az áldozatai nem vették észre"

– mondta egy másik közelben lakó a Blikk tudósítójának érdeklődésére.

Sokan keresték már, olyan a háza, mint egy erőd, nem véletlen, hogy nem nyírja a sövényt, nem lehet belátni hozzá. Szép asszony amúgy, de nem jön ki senkinek, fél, ráadásul híres kötekedő, feljelentő hírében áll, persze, ezt is csak a fotelből. Ám azt nem akartam elhinni, hogy milliókkal csalt, s teljesen ledöbbentem, amikor hallottam, hogy sokan beszéltek valami Eurós Zsuzsiról a Szentendrei szigeten, nem hittem volna, hogy itt lakik a közelemben. Szerintem több áldozata van, mint akik elmentek a rendőrségre: aki a fekete jövedelmét akarta átváltani, az nem jelenti fel, s talán ezért nem nagyon mer mozogni mostanában"

– tette hozzá.