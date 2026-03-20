Brutális késelés: volt élettársára támadt, 12 év fegyházat kapott

Egy szakítás után fajult el végzetesen a helyzet, amikor a férfi nem tudta elfogadni az elutasítást. A brutális késelés során a nő még gázpisztollyal is megpróbálta megvédeni magát – közölte a Budapesti Fellebbviteli Főügyészség.

A folyamatos zaklatás végül brutális késelésbe torkollott

Brutális késelés: a gázpisztoly sem állította meg

A férfi a szakítás után megjelent volt élettársa otthonánál és egyre agresszívebben viselkedett.

Az elkövető bedrogozott állapotban, 2023. január 24-én, reggel, a kerítésen bemászott, a teraszajtót berúgta, és a házban egy 7,5 centiméter pengehosszúságú késsel a sértettet megszúrta

– áll az ügyészségi közleményben.

A nő egy gázpisztollyal próbálta megállítani a támadót és rálőtt. A támadás során a nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Kirohant az utcára és ott kért segítséget. A volt élettársa elmenekült a helyszínről. A támadót a rendőrség rövid időn belül elfogta.

Ítélet: 12 év fegyház

A Budapest Környéki Törvényszék a férfit minősített emberölés bűntettének kísérlete, magánlaksértés, folytatólagos zaklatás és önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt halmazati büntetésül 12 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Vádlott védője enyhítésért, az ügyészség az ítélet súlyosításáért fellebbezett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



