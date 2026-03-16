Brutális támadás a Huszár lakótelepen: bottal verte szét a fiú fejét az ismerőse – galériával

Nyíregyházán, a Huszár lakótelepen történt a brutális utcai támadás, amely során egy férfi rátámadt ismerősére, akit töbször fejbevert egy bottal. A bántalmazás részleteiről a Szon.hu számolt be.

Letartóztatásban a brutális támadás elkövetője

Fotó: Szon.hu

Brutális verés az utcán

A sértett testvérével és barátaival beszélgetett az utcán, amikor a támadó odalépett hozzájuk. A vita pillanatok alatt elfajult, és a férfi ütni kezdte ismerősét. A szemtanúk szerint az elkövető egy botszerű tárggyal többször fejbe csapta a férfit. Az áldozat a súlyos ütések után összeesett, és a fejéből ömlött a vér.

Igazából meg sem éreztem, hogy megütött, csak azt, hogy csillagokat látok

– idézte fel a történteket a sértett.

Napokra kiesett az emlékezete

A férfi a támadás után még talpon maradt, mert úgy gondolta, ha nem esik össze, nem lehet nagy baj. A kórházi vizsgálatok azonban súlyos sérüléseket állapítottak meg.

Az orvosi jelentés szerint több csont is eltört az arcán, és koponyasérülést szenvedett, ami közvetlen életveszélyes állapotot okozott.

A férfi a támadás utáni napokra alig emlékszik.

Nagyon álmos voltam, csak aludni akartam. Aztán négy napig feküdtem a kórházban

– mondta.

Letartóztatták a támadót

A rendőrség rövid időn belül elfogta a támadással gyanúsított férfit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség indítványozta a letartóztatását, mert fennállt a veszélye annak, hogy megszökik vagy újabb erőszakos bűncselekményt követ el.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a brutális támadás körülményeit

A Nyíregyházi Járásbíróság elfogadta az ügyészség indítványát, ezért a támadással gyanúsított férfit letartóztatták. A döntés értelmében legalább harminc napig biztosan rács mögött marad, miközben az eljárás életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt zajlik ellene.

Hogy mi vezetett a brutális támadáshoz, egyelőre nem tisztázott. A környéken élők szerint azonban a férfi korábban sem volt ismeretlen a lakótelepen élők számára, több alkalommal is konfliktusba keveredett másokkal.

