Kétmilliót ajánl a rendőrség a toplistás bűnöző nyomra vezetéséért

Eltűnt a hatóságok elől egy férfi, akinek már meg kellett volna kezdenie börtönbüntetését. A bűnöző azonban nem jelent meg a bevonuláskor, így a rendőrség országos körözést adott ki ellene – írta a Bors.

Hatalmas pénzjutalmat ajánlottak a bűnöző nyomra vezetéséért

A bajai születésű férfit embercsempészet miatt ítélték el jogerősen, de a büntetés végrehajtása előtt nyoma veszett. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a hatóságok pedig minden lehetséges eszközzel próbálják felkutatni.

Pénzjutalom jár a bűnöző hollétének információjáért

A bűnöző elfogásának elősegítésére a rendőrség nyomravezetői díjat is kitűzött, amely jelenleg bruttó 2 millió forint. Ezt az összeget az kaphatja meg, aki olyan érdemi információt ad, amely valóban elvezeti a nyomozókat a férfihoz.

A bejelentők személyazonosságát a hatóságok minden esetben bizalmasan kezelik és szükség esetén védelmet is biztosítanak számukra.

A rendőrség tehát arra kér mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az jelezze azt a 112-es segélyhívón, a Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán vagy személyesen bármely rendőrkapitányságon.

Fontos tudni, hogy a jutalom csak akkor jár, ha a bejelentés valóban eredményre vezet. A díjkitűzést pedig bármikor visszavonhatják, így érdemes minél hamarabb jelentkezni, ha valaki felismeri a körözött férfit.

Szintén körözés van érvényben Ravai Anikó Renáta ellen, aki nem kezdte meg kiszabott büntetésének letöltését. A csinos, 20 éves nő ellen a Debreceni Törvényszék büntetés-végrehajtási bírója bocsátott ki elfogatóparancsot.