14 éves bűnözőn ütött rajta a rendőrség, két hétig bujkált a hatóságok elől

Az Ajkai Rendőrkapitányság február 20-án adott ki körözést K. V. Kristóf ellen, akit lopás gyanúja miatt keresett a hatóság – adta hírül a Veol.hu. Az eset érdekessége, hogy a gyermek 2011 nyarán született, vagyis még nem töltötte be a 15. életévét a bűnöző.

A rendőrség egy 13 éves és két 14 éves bűnözőt keres, egyiküket nemzetközi elfogatóparancs alapján

Fotó: 123RF

Fiatal bűnözők a rendőrség célkeresztjében

Ezzel K. V. Kristóf a második legfiatalabb bűnöző, akit kerestek a rendőrök. A fiú körözési adatlapja szerdán délelőtt lekerült a rendőrség honlapjáról, így bizonyossá vált: a hatóság megtalálta és a fiú elszámoltatása megkezdődött.

A rendőrségi adatbázist átnézve még két olyan fiatal van, aki ellen jelenleg is körözés vagy nemzetközi körözés van érvényben.

Georgiev Anhel Bozhidaraev ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A fiú 2011 őszén született, és a Gyulai Járásbíróság, illetve a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is keresteti. A dortmundi születésű, bolgár állampolgárságú fiú a gyanú szerint testi sértést és súlyos testi sértést is elkövetett, körözési adatlapja háromszor is szerepel a rendőrség adatbázisában. Őt 2025 novembere óta keresik a hatóságok.

A mindössze 13 éves Lakatos Renátót és keresi a Gárdonyi Rendőrkapitányság. A fiút rablás gyanúja próbálják felkutatni, hónapok óta sikertelenül. Az ellene kiadott körözés még 2025 decemberi.