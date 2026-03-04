Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elkezdődött: ez most már tényleg a világháború? – döbbenetes hír jött

Fontos

Irán megtámadta a NATO-t, hatalmas veszélyben a világ

rendőrség

14 éves bűnözőn ütött rajta a rendőrség, két hétig bujkált a hatóságok elől

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A rendőrség szerdán elfogott egy 14 éves gyanúsítottat. A fiút lopás miatt körözték, ám a bűnözői adatlapja lekerült a rendőrség adatbázisából, így vélhetően sikerült megtalálniuk. További két fiatalt is keresnek a hatóságok, egyikük a 13, míg a másik szintén 14 éves.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségajkánajkai rendőrkapitányságlopásrendőrkapitányság

Az Ajkai Rendőrkapitányság február 20-án adott ki körözést K. V. Kristóf ellen, akit lopás gyanúja miatt keresett a hatóság – adta hírül a Veol.hu. Az eset érdekessége, hogy a gyermek 2011 nyarán született, vagyis még nem töltötte be a 15. életévét a bűnöző.

A rendőrség egy 13 éves és két 14 éves bűnözőt keres, egyiküket nemzetközi elfogatóparancs alapján
A rendőrség egy 13 éves és két 14 éves bűnözőt keres, egyiküket nemzetközi elfogatóparancs alapján
Fotó: 123RF

Fiatal bűnözők a rendőrség célkeresztjében

Ezzel K. V. Kristóf a második legfiatalabb bűnöző, akit kerestek a rendőrök. A fiú körözési adatlapja szerdán délelőtt lekerült a rendőrség honlapjáról, így bizonyossá vált: a hatóság megtalálta és a fiú elszámoltatása megkezdődött.

A rendőrségi adatbázist átnézve még két olyan fiatal van, aki ellen jelenleg is körözés vagy nemzetközi körözés van érvényben. 

Georgiev Anhel Bozhidaraev ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A fiú 2011 őszén született, és a Gyulai Járásbíróság, illetve a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is keresteti. A dortmundi születésű, bolgár állampolgárságú fiú a gyanú szerint testi sértést és súlyos testi sértést is elkövetett, körözési adatlapja háromszor is szerepel a rendőrség adatbázisában. Őt 2025 novembere óta keresik a hatóságok.

A mindössze 13 éves Lakatos Renátót és keresi a Gárdonyi Rendőrkapitányság. A fiút rablás gyanúja próbálják felkutatni, hónapok óta sikertelenül. Az ellene kiadott körözés még 2025 decemberi. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!