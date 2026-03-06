Verekedéssel végződött a büntetőfékezés Veszprémben

Tavaly november 7-én délután Veszprém határában, egy áruház parkolójában alakult ki konfliktus a két autós között. A 40 éves litéri férfi kocsijával utolérte a 29 éves veszprémi sofőrt, majd megpróbálta leszorítani az útról, és többször büntetőfékezett előtte. Végül az idősebb férfi keresztbe fordulva megállt előtte, így kényszerítette megállásra a másik járművet – írja a Police.hu.

Többszöri büntetőfékezés után megpróbálta leszorítani a másik gépkocsit az útról Fotó: illusztráció/Pexels

Tettlegességig fajult a büntetőfékezés

Ezt követően a két sofőr szóváltásba keveredett, majd a férfiak kölcsönösen bántalmazták egymást. A verekedésnek az vetett véget, hogy a 29 éves férfi tárcsázta a 112-es segélyhívót. A litéri férfi ekkor elhajtott a helyszínről, de a veszprémi egyenruhások rövid időn belül otthonában elfogták és előállították.

A rendőrség mindkét féllel szemben garázdaság vétsége miatt folytatott vizsgálatot, a 40 éves férfival szemben pedig közúti veszélyeztetés bűntett elkövetése miatt is eljárást indítottak.

A Veszprémi Rendőrkapitányság az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek.

Videón a büntetőfékezés az M6-oson

