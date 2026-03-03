Újabb részletek a ceglédberceli gyilkosságról: kiderült, mi vezethetett el az emberölésig

Huszonhat évnyi bizonytalanság után a múlt héten váratlan fordulatot vett az 1999-ben eltűnt F. Zita ügye, amikor a nyomozók átvizsgálták a nő egykori otthonának udvarát. Bár a kertben nem jártak sikerrel, a kutatás egy erdős területre vezetett, ahol végül megtalálták az asszony elásott maradványait. A rendőrség keddi sajtótájékoztatóján ismertette azokat a körülményeket, amelyek alapján az áldozat férjét letartóztatták. A hatóságok szerint a bizonyítékok egyértelműen arra utalnak, hogy a negyedszázada történt ceglédberceli gyilkosság hátterében a férfi állt.
A ceglédberceli gyilkosság drámai fordulata
A több mint negyedszázada megoldatlan rejtélyt egy hagyatéki eljárás és az áldozat testvéreinek új információi mozdították ki a holtpontról. 1999 májusában az akkor 26 éves, román állampolgárságú F. Zita eltűnését még vasutas férje jelentette be, azt állítva:
felesége egy szatyorral távozott és csak annyit kért, vigyázzon kétéves fiukra.
A férfi évtizedekig tartotta magát a történethez, miszerint neje az anyósával való rossz viszony miatt menekült el és szakított meg minden kapcsolatot erdélyi rokonaival és gyermekével is.
Az idén újra megnyitott akta azonban sorra fedte fel a gyanús részleteket. Kiderült, hogy az asszony nemcsak postai megtakarításait hagyta hátra, de a bakancsába rejtett spórolt pénzét is, amit a rokonok annak idején a csomagjai között találtak meg.
A nyomozók figyelmét az is felkeltette, hogy a férj az eltűnés idején gyanúsan sok kilométert tett bele céges autójába, a kertjükben lévő kútnál pedig különös átalakításokat végzett.
Amikor a rendőrök az új bizonyítékok birtokában ismét szembesítették a férfit, a 64 éves F. István végül megtört, és megmutatta a holttest valódi helyét. Bár a hatóságok először a családi ház udvarán keresték a maradványokat, a férfi vallomása a Cegléd és Ceglédbercel közötti vasúti sínek menti erdősávhoz vezette a kutató-mentőket. Itt találták meg a nő földi maradványait, amelyek vizsgálata után egyértelművé vált a bűncselekmény ténye.
A ceglédberceli gyilkosság gyanúsítottját – aki 27 éven át alakította az elhagyott apa szerepét – munkahelyén fogták el.
Tomsits Tulipán rendőr alezredes tájékoztatása szerint a férfi azért végzett különös kegyetlenséggel feleségével, mert az asszony már összepakolt, hogy gyermekükkel együtt elhagyja őt.
A különös kegyetlenséggel és aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsított férfi jelenleg letartóztatásban van; tettéért, amely soha nem évül el, akár életfogytig tartó fegyházbüntetésre is számíthat.
