Újabb tinédzsert bátorított öngyilkosságra az AI

Luca Walker, egy 16 éves, látszólag mindenben sikeres fiú, május 4-én halt meg a sínek között – órákkal azután, hogy ChatGPT-től kért tanácsot az öngyilkossághoz – írta a Daily Mail. A Winchester-i koronabírósági vizsgálaton kiderült, hogy Luca képes volt kijátszani a mesterséges intelligencia védelmi mechanizmusait azzal, hogy „kutatási célból” érdeklődött a témáról. A brit rendőrség szerint a beszélgetés „nyugtalanító és felkavaró” volt, Luca konkrét részleteket kért.

A ChatGPT-t kijátszva öngyilkossághoz kért tanácsot egy tinédzser

Fotó: Unsplash

Öngyilkossághoz kért tanácsot a ChatGPT-től egy 16 éves fiatal

Szülei elmondták, hogy nem tudtak fiúk belső küzdelmeiről. Luca a Sixth Form College Farnborough diákja volt, korábban a Lord Wandsworth College-ban tanult, ahol a tanulói közösségben szerinte „vagy te bántasz, vagy téged bántanak” kultúra uralkodott. Luca barátnője, Grace, a vizsgálaton így nyilatkozott:

Ha nem voltál bántalmazó, te magad voltál bántalmazott. Luca utált bárkit is bántani, de csak túlélni próbált.

A fiú több barátjának is elmondta, hogy korábbi iskolai élményei, köztük egy barátja halála két évvel korábban, és a megfelelő támogatás hiánya, hosszú távon hatással voltak rá. A digitális vizsgálatok kimutatták, hogy Luca a tragédia előtti éjszakán ChatGPT-vel próbálta megtervezni öngyilkosságát. A brit közlekedési rendőrség szerint a chatbot ugyan felajánlotta a segítséget, de Luca kikerülte a védelmi rendszert. A koronabíró, Christopher Wilkinson kiemelte:

a fiatalok számára hozzáférhető AI rendszerek potenciálisan veszélyesek lehetnek, ugyanakkor a jogi keretei nem teszik lehetővé a közvetlen beavatkozást.

A család szerint Luca egy kedves, érzékeny és nyugodt fiú volt, akit szeretet és támogatás vett körül, mégis belül szenvedett. Az OpenAI szóvivője a tragédia kapcsán azt mondta:

Ez egy rendkívül szívszorító helyzet, és gondolataink minden érintettel vannak. Tovább folytattuk a ChatGPT képzésének fejlesztését annak érdekében, hogy felismerje és megfelelően reagáljon a mentális vagy érzelmi distressz jeleire, csillapítsa a beszélgetéseket, és a felhasználókat valós, személyes támogatáshoz irányítsa. Emellett tovább erősítettük a ChatGPT válaszait érzékeny helyzetekben, szorosan együttműködve mentális egészségügyi szakemberekkel.

– mondta el az OpenAI szóvivője a tragédia kapcsán.