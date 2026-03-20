költségvetési csalás

Cipős ügy: több száz vesztegetés, 77 gyanúsított, lezárták a nyomozást – videóval

Éveken át tartó, szervezett csalássorozat tárult fel az egészségügyi támogatások körül. A cipős ügyben több száz vesztegetés és milliárdos kár szerepel az ügyiratban.
Hatalmas visszaéléssorozat végére tettek pontot a nyomozók, miután éveken át vizsgálták az egészségügyi támogatások körüli csalásokat. A cipős ügyben több száz vesztegetés és súlyos költségvetési csalás gyanúja merült fel. A legfrissebb fejleményekről a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál számolt be.

Lezárult a „cipős ügy" néven elhíresült 4,5 milliárdos költségvetési csalás
Cipős ügy: több száz vesztegetés és milliárdos kár

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárása és több vármegyei rendőr-főkapitányság vizsgálata szerint egy kft. ortopéd orvosokkal együttműködve fiktív vényeket nyújtott be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás rendszerébe.

A módszer lényege az volt, hogy a cég jogosulatlanul igényelte vissza az állami támogatásokat, miközben az orvosok jogtalan előnyhöz jutottak. A végtagprotéziseket felíró orvosok vényenként kisebb összegeket kaptak, míg más közreműködők akár termékenként ezer forintot is.

Intézmények hálózatában zajlott a csalás

A cég dolgozói kihelyezett rendeléseket tartottak idősotthonokban, iskolákban és más intézményekben.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálata feltárta, hogy a receptek jelentős része C2 típusú, deformált lábra készített ortopéd cipőkre volt kiállítva,  valamint ülőkorzettekre, később a szigorúbb szabályozás miatt a Boston típusú gerincortézisek voltak túlsúlyban.

Több mint 4,5 milliárd forintos kár

A cég a törvényi tiltás ellenére az önrészt is elengedte. Az évek során ezzel több mint 4,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

77 gyanúsított ellen javasoltak vádemelést

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult ügyben most lezárult a nyomozás.

A rendőrök 77 gyanúsítottal szemben javasoltak vádemelést, köztük 37 orvossal, 31 cégalkalmazottal és 9 intézményi dolgozóval szemben. Az ügyiratban 706 vesztegetés, 94 vesztegetés elfogadása és 9 költségvetési csalás szerepel.

 

 

