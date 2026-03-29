Most szakad meg minden autórajongó szíve: nézze, mit tettek ezzel a Corvette-tel

Villanyoszlopot döntött ki a kanárisárga sportkocsi a Bakonyban. A Chevrolet Corvette Bakonyszentkirály térségében szenvedett balesetet szombaton.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság számolt be róla közösségi oldalán, hogy egy villanyoszlopnak ütköző sárga Corvette-et mentettek Bakonyszentkirály térségében szombaton. A Kialföld.hu által is megosztott felvételeken az látszik, hogy az ütközés erejétől a villanyoszlop eldőlt, az amerikai sportkocsi pedig súlyosan sérült, valószínűleg totálkáros lett. 

Villanyoszlopot döntött ki a sárga Corvette a Bakonyban Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Megvédte utasait a Corvette

A beszámoló szerint a Chevrolet Corvette-ben ketten utaztak, ők a baleset után ki tudtak szállni a roncsból. Az ütközés körülményeit a Veszprém vármegyei rendőrök vizsgálják.

Kidöntött a szél egy víztornyot Somogyban

Amíg a Bakonyban villanyoszlopot döntött ki a sárga sportkocsi, addig Somogyban az erős szél kényszerített a földre egy használaton kívüli víztornyot. 

 

