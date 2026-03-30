Ez lehet a legújabb világjárvány? Itt vannak az új vírus tünetei

Épp amikor azt hittük, hogy a Covid végre visszahúzódott a háttérbe, újabb meglepetés ütött be. Az Egyesült Államokban villámgyorsan terjed egy új variáns, a BA.3.2, amely már huszonöt tagállamban felütötte a fejét. A virológusok szerint ez a változat nemcsak gyorsabb, de ravaszabb is, hiszen mutációi miatt képes lehet részben kijátszani a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák védelmi vonalát – írta a Ripost.hu.

A szakértők különösen aggasztónak találják, hogy a vírus módosulásai a tüskefehérjét érintik – ezt a részt használja fel a legtöbb oltás az immunválasz kiváltására. Gyakorlatilag a vírus „álruhát öltött”, így a szervezet számára sokkal nehezebb felismerni. Bár a korábbi fertőzések vagy oltások továbbra is csökkenthetik a súlyos megbetegedés kockázatát, a BA.3.2 fertőzőképessége jelentősen megnőtt, és egyelőre kérdéses, mennyire hatékonyak az emlékeztető oltások a védekezésben.

A BA.3.2 Covid tünetei eltérnek az eddig megszokottaktól

A beszámolók szerint a fertőzés inkább hasonlít egy kitartó, makacs influenzához, mint a korábbi Omikron- vagy Delta-típusokra. A leggyakoribb panaszok:

Ólmos fáradtság: a betegek már a fertőzés korai szakaszában kimerültnek érzik magukat, mintha minden energiájukat elvitte volna a vírus.

Torokfájás és „gombócérzés”: a torok kaparó, nyelési nehézséget okozó érzéssel jár, gyakran lázzal kísérve.

Hosszabb lefolyás: a BA.3.2 tünetei lassabban enyhülnek, így a gyógyulás időtartama elhúzódhat.

Fejfájás és izomfájdalom: visszatér a „csonttörő” érzés, amit sokan az influenzához társítanak.

Kell-e aggódniuk a magyaroknak az új covid miatt?

Míg a variáns most főként az Egyesült Államokban terjed, a globalizált világban szinte biztos, hogy előbb-utóbb Európában és hazánkban is felbukkan. A szakértők szerint egyelőre nincs szükség pánikra, de az óvatosság továbbra is indokolt. A maszkviselés zsúfolt helyeken, a gyakori kézfertőtlenítés és a felelősségteljes közösségi magatartás továbbra is a legjobb védelmi vonal lehet.