Ez lehet a legújabb világjárvány? Itt vannak az új vírus tünetei

Épp amikor azt hittük, hogy a Covid végre visszahúzódott a háttérbe, újabb meglepetés ütött be. Az Egyesült Államokban villámgyorsan terjed egy új variáns, a BA.3.2, amely már huszonöt tagállamban felütötte a fejét. A virológusok szerint ez a változat nemcsak gyorsabb, de ravaszabb is, hiszen mutációi miatt képes lehet részben kijátszani a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák védelmi vonalát – írta a Ripost.hu.
A szakértők különösen aggasztónak találják, hogy a vírus módosulásai a tüskefehérjét érintik – ezt a részt használja fel a legtöbb oltás az immunválasz kiváltására. Gyakorlatilag a vírus „álruhát öltött”, így a szervezet számára sokkal nehezebb felismerni. Bár a korábbi fertőzések vagy oltások továbbra is csökkenthetik a súlyos megbetegedés kockázatát, a BA.3.2 fertőzőképessége jelentősen megnőtt, és egyelőre kérdéses, mennyire hatékonyak az emlékeztető oltások a védekezésben.
A BA.3.2 Covid tünetei eltérnek az eddig megszokottaktól
A beszámolók szerint a fertőzés inkább hasonlít egy kitartó, makacs influenzához, mint a korábbi Omikron- vagy Delta-típusokra. A leggyakoribb panaszok:
- Ólmos fáradtság: a betegek már a fertőzés korai szakaszában kimerültnek érzik magukat, mintha minden energiájukat elvitte volna a vírus.
- Torokfájás és „gombócérzés”: a torok kaparó, nyelési nehézséget okozó érzéssel jár, gyakran lázzal kísérve.
- Hosszabb lefolyás: a BA.3.2 tünetei lassabban enyhülnek, így a gyógyulás időtartama elhúzódhat.
- Fejfájás és izomfájdalom: visszatér a „csonttörő” érzés, amit sokan az influenzához társítanak.
Kell-e aggódniuk a magyaroknak az új covid miatt?
Míg a variáns most főként az Egyesült Államokban terjed, a globalizált világban szinte biztos, hogy előbb-utóbb Európában és hazánkban is felbukkan. A szakértők szerint egyelőre nincs szükség pánikra, de az óvatosság továbbra is indokolt. A maszkviselés zsúfolt helyeken, a gyakori kézfertőtlenítés és a felelősségteljes közösségi magatartás továbbra is a legjobb védelmi vonal lehet.
A virológusok már most gőzerővel vizsgálják, mennyire nyújtanak védelmet a jelenlegi emlékeztető oltások az új mutáció ellen, és hogyan lehet a fertőzéseket a lehető legbiztonságosabban kezelni. Egy dolog azonban biztos: a Covid nem tűnt el, csupán új szintre lépett, és folyamatosan emlékeztet minket arra, mit kellett átélnie a világnak hat évvel ezelőtt.