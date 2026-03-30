Ez lehet a legújabb világjárvány? Itt vannak az új vírus tünetei

Az elmúlt hetekben a régi világvírus új variánsa ütötte fel a fejét az Egyesült Államokban, és a kutatók egyre nagyobb figyelemmel kísérik a helyzetet. A Covid BA.3.2 néven ismert vírus gyors terjedésével és a vakcinák elleni részleges ellenállásával ad okot az aggodalomra.
Épp amikor azt hittük, hogy a Covid végre visszahúzódott a háttérbe, újabb meglepetés ütött be. Az Egyesült Államokban villámgyorsan terjed egy új variáns, a BA.3.2, amely már huszonöt tagállamban felütötte a fejét. A virológusok szerint ez a változat nemcsak gyorsabb, de ravaszabb is, hiszen mutációi miatt képes lehet részben kijátszani a jelenleg rendelkezésre álló vakcinák védelmi vonalát – írta a Ripost.hu.

Az új Covid variáns már több országban is megjelent és a szakemberek szerint képes lehet kijátszani a már meglévő védőoltásokat
Fotó:  Pexels.com

A szakértők különösen aggasztónak találják, hogy a vírus módosulásai a tüskefehérjét érintik – ezt a részt használja fel a legtöbb oltás az immunválasz kiváltására. Gyakorlatilag a vírus „álruhát öltött”, így a szervezet számára sokkal nehezebb felismerni. Bár a korábbi fertőzések vagy oltások továbbra is csökkenthetik a súlyos megbetegedés kockázatát, a BA.3.2 fertőzőképessége jelentősen megnőtt, és egyelőre kérdéses, mennyire hatékonyak az emlékeztető oltások a védekezésben.

A BA.3.2 Covid tünetei eltérnek az eddig megszokottaktól 

A beszámolók szerint a fertőzés inkább hasonlít egy kitartó, makacs influenzához, mint a korábbi Omikron- vagy Delta-típusokra. A leggyakoribb panaszok:

  • Ólmos fáradtság: a betegek már a fertőzés korai szakaszában kimerültnek érzik magukat, mintha minden energiájukat elvitte volna a vírus.
  • Torokfájás és „gombócérzés”: a torok kaparó, nyelési nehézséget okozó érzéssel jár, gyakran lázzal kísérve.
  • Hosszabb lefolyás: a BA.3.2 tünetei lassabban enyhülnek, így a gyógyulás időtartama elhúzódhat.
  • Fejfájás és izomfájdalom: visszatér a „csonttörő” érzés, amit sokan az influenzához társítanak.

Kell-e aggódniuk a magyaroknak az új covid miatt?

Míg a variáns most főként az Egyesült Államokban terjed, a globalizált világban szinte biztos, hogy előbb-utóbb Európában és hazánkban is felbukkan. A szakértők szerint egyelőre nincs szükség pánikra, de az óvatosság továbbra is indokolt. A maszkviselés zsúfolt helyeken, a gyakori kézfertőtlenítés és a felelősségteljes közösségi magatartás továbbra is a legjobb védelmi vonal lehet.

A virológusok már most gőzerővel vizsgálják, mennyire nyújtanak védelmet a jelenlegi emlékeztető oltások az új mutáció ellen, és hogyan lehet a fertőzéseket a lehető legbiztonságosabban kezelni. Egy dolog azonban biztos: a Covid nem tűnt el, csupán új szintre lépett, és folyamatosan emlékeztet minket arra, mit kellett átélnie a világnak hat évvel ezelőtt.

 

