Ököllel esett neki az apjának – durva fordulatot vett a családi vita

A vád szerint a már korábban is büntetett férfi 2025 őszén a szülei házában tartózkodott egy Gyöngyös környéki településen. Egy szóváltás után elveszítette az önuralmát és ököllel többször arcon ütötte az apját. Végül az édesanyának kellett közbelépnie, hogy leállítsa a családi erőszakot – írta a Heol.hu.

Családi erőszak miatt emeltek vádat a férfi ellen, miután apját csonttörésig bántalmazta egy Gyöngyös közeli településen

Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Családi erőszak Heves vármegyében: csonttörés lett a vége

Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője közölte, az ügyben a Gyöngyösi Járási Ügyészség nyújtott be vádiratot.

A sértett a bántalmazást követően arc- és orrcsonttörést szenvedett.

A vádirat szerint súlyos testi sértés bűntette miatt 90 nap elzárás kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben, amennyiben az előkészítő ülésen bűnösségét beismeri.

A Gyöngyös melletti családi erőszak ügye is megmutatja, milyen tragédiába torkollhat egy elfajult vita. De sajnos nem ez az egyetlen eset, amikor a saját otthon falai között történik felfoghatatlan bűncselekmény.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeszékhelyén ennél is sokkolóbb bűncselekmény történt, egy nő brutálisan végzett az édesanyjával, közben tagadja, hogy ő ölte meg az idős asszonyt. Az áldozat testén több tucat sérülést találtak, köztük nyaktájéki késszúrásokat is.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.