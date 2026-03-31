A Bors beszámolója alapján egy férfi a házassága alatt folyamatosan bántotta feleségét és négy közös gyermeküket, mind fizikailag, mind lelkileg. Gyakran megalázó és degradáló szavakkal illette őket, és szinte minden nap megfélemlítette családját. A legsúlyosabb bűntette, hogy saját lányát hatéves korától tíz éven keresztül szexuálisan bántalmazta. A családon belüli erőszak miatt a jogerős döntés értelmében a férfi büntetését 12 év 6 hónapra súlyosították és megerősítették, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra.

A bíróság másodfokon súlyosította a büntetést a családon belüli erőszak miatt

Családon belüli erőszak: az apát végre börtön várja

Az anya 2022 júniusában nem bírta tovább a tarthatatlan helyzetet és értesítette a gyermekjóléti szolgálatot, ezért a gyámhivatal hivatalos eljárást indított. A lány végül 2022 szeptemberében beszélt az anyjának arról, ami vele történt, a nő pedig feljelentést tett a rendőrségen.

Az elsőfokú bíróság 11 év fegyházra ítélte a férfit, továbbá végleg eltiltotta minden kiskorúakkal kapcsolatos tevékenységtől. Az ügyész azonban súlyosításért fellebbezett, és a Győri Ítélőtábla teljes mértékben elfogadta a kérést.

A bíróság kiemelte, hogy a vádlott a legalapvetőbb erkölcsi normákat is megsértette saját lányával szemben.

A jogerős ítélet szerint a férfi büntetését 12 év 6 hónapra növelték és nem kaphat feltételes szabadságot.

