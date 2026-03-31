Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

csalás

Így húzták le az embereket: 186 csalás köthető a pároshoz

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különböző weboldalakon kínáltak eladásra olyan termékeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek és előre utalást kértek a vevőktől. A hatóságok szerint 186 rendbeli csalás miatt kell felelniük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
csalásinternetpárosvádiratutalástermék

Különböző weboldalakon hirdettek olyan termékeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek, és a vevőktől előre utalást kértek. A 186 rendbeli csalás miatt vádat emeltek a páros ellen – közölte a Vas Vármegyei hírportál. 

csalás
Rácsok mögé juthat a csalással vádolt páros
Fotó: Illusztráció: (Gaspar Zaldo/Pexels)

Csalás: 186 rendbeli ügyben emeltek vádat

A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival és egy nővel szemben, akik 2023 decembere és 2024 júliusa között kínáltak eladásra nem létező termékeket különböző weboldalakon.

A vádirat szerint a hirdetésekhez álneveket használtak, és a vételár, az előleg vagy a postaköltség előre utalását kérték a vevőktől.

Az ország több pontjáról utaltak

A megtévesztett személyek az ország különböző részeiből jelentkeztek, így Körmendről és Szentgotthárdról is, és 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át a vádlottak által megadott számlaszámokra.

A megrendelt termékeket azonban nem kapták meg.

Több milliós kár

A férfi és a nő cselekményeikkel összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak.

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta velük szemben.

A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.

189 millió forintot csalt össze a 17 éves tini

Egy sanghaji tini hat év börtönbüntetést kapott, miután olyan 225 millió forintnyi kárt okozott egy webáruház pénzvisszatérítési rendszerének a kijátszásával. A csak „Lu” néven emlegetett fiatal mindössze 17 éves volt, amikor felfedezte az internetes csalást lehetővé tett módszert.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!