Így húzták le az embereket: 186 csalás köthető a pároshoz

Különböző weboldalakon hirdettek olyan termékeket, amelyekkel valójában nem rendelkeztek, és a vevőktől előre utalást kértek. A 186 rendbeli csalás miatt vádat emeltek a páros ellen – közölte a Vas Vármegyei hírportál.

Rácsok mögé juthat a csalással vádolt páros

Fotó: Illusztráció: (Gaspar Zaldo/Pexels)

Csalás: 186 rendbeli ügyben emeltek vádat

A Vas Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a Szombathelyi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival és egy nővel szemben, akik 2023 decembere és 2024 júliusa között kínáltak eladásra nem létező termékeket különböző weboldalakon.

A vádirat szerint a hirdetésekhez álneveket használtak, és a vételár, az előleg vagy a postaköltség előre utalását kérték a vevőktől.

Az ország több pontjáról utaltak

A megtévesztett személyek az ország különböző részeiből jelentkeztek, így Körmendről és Szentgotthárdról is, és 2000 és 86 ezer forint közötti összegeket utaltak át a vádlottak által megadott számlaszámokra.

A megrendelt termékeket azonban nem kapták meg.

Több milliós kár

A férfi és a nő cselekményeikkel összesen több mint 3,5 millió forint kárt okoztak.

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta velük szemben.

A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.

