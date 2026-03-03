Óriási összeget loptak el egy börtönőr házaspártól, miközben a rabokra vigyáztak

Szolgálat közben loptak meg egy magyar börtönőr házaspárt. Mindketten a büntetés-végrehajtásban dolgoznak, ahol a szabályok nem ismernek kivételt: a mobiltelefonokat műszak előtt le kell adni, és csak a szolgálat végén kaphatják vissza az eszközöket. Sokan erre az időre ki is kapcsolják a készüléket, és már csak emiatt is: csalásra ilyenkor senki nem számít. A házaspárt komor meglepetés érte, amikor másnap reggel beléptek a mobilbankjukba – írta a Blikk.hu.

Csalás áldozata lett egy börtönben dolgozó házaspár, 1,5 millió forint tűnt el a számlájukról

Fotó: 123RF

Másfél millió forint tűnt el a csalás miatt

A döbbenettől alig jutottak szóhoz: 1,5 millió forint hiányzott a bankszámlájukról. A pénzt egyetlen nap alatt emelték le több részletben, külföldi helyszínekről indítva a tranzakciókat: Dubajból, Dakarból és Egyiptomból. Mindeközben ők egy magyarországi börtönben teljesítettek szolgálatot. Állításuk szerint sem jóváhagyási értesítés, sem megerősítő kód nem érkezett a banktól.

A csalók a napi limitet is túllépték anélkül, hogy a rendszer leállította volna a műveleteket. Mire észlelték a visszaélést és letiltották a kártyát, a kár elérte a másfél millió forintot. Feljelentést tettek, a bank azonban szerintük nem kezdeményezett érdemi egyeztetést, és a felelősséget rájuk hárította.

A pénzintézet álláspontja szerint az adataik egy hamisnak bizonyult Google-fizetési kérelem során kerülhettek ki. A banki gyakorlat alapján, ha az ügyfél maga adja meg a belépéshez vagy kártyahasználathoz szükséges adatokat, a visszaélés következményeit ő viseli. Petrasovits Zoltán volt rendőrnyomozó, az Egyesült Királyságban bejegyzett Adhoc Support CIC közösségi érdekérvényesítő szervezet képviselője szerint azonban ez az érvelés nem állja meg a helyét. Úgy véli,

a bank megsértette a pénzügyi intézményekre vonatkozó biztonsági kötelezettségeit azzal, hogy ügyfél-azonosító kódok nélkül engedélyezte a tranzakciókat.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a digitális fizetési rendszerek esetében a szerződéses kapcsolat a bank és a szolgáltató között áll fenn, nem az ügyfél és a technológiai cég között. Szerinte ilyen körülmények között a felelősség nem tolható automatikusan az ügyfélre. Álláspontja alapján az uniós szabályozás ideiglenes kártalanítást és aktív vizsgálati kötelezettséget is előírhat a pénzintézet számára.