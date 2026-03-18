Elképesztő trükk: így húzott le 16 szállodát a gátlástalan pár

Egy gátlástalan pár szinte minden trükköt bevetett, hogy ingyen lakjon szállodákban Nógrád és Pest vármegyében. A férfi és párja 2024 júniusa és szeptembere között összesen 16 szálláshelyet célzott meg, mindenhol úgy hagyták ott a helyet, hogy nem fizettek a vendégéjszakákért. A Nool.hu cikke szerint csalással vádolják most őket.

Pénz nélkül távoztak: a csalásra szakosodott pár története

A páros mindig kitalált történetekkel próbálta hitegetni a szállásadót, például azt mondták, hogy otthon csőtörés van, vagy hogy a fizetésük csak hétfőn érkezik és ezért csak a távozáskor tudnak készpénzben fizetni. Mindemellett reggelit és egyéb szolgáltatásokat is igénybe vettek.

Végül egy Pest vármegyei szállásadó buktatta le őket. Az interneten utána nézett és kiderült, hogy több vendéglátóhely jelezte már, hogy a férfi megkárosította őket. Az illetőnél éppen akkor szállt meg a páros, ezért felhívta a férfit, hogy vigye el a holmiját:

A vádlott azonban nem jelentkezett és mivel korábban magával vitte a szobakulcsot is, ezért a szobán zárat kellett cserélni. Máshonnan nemcsak a szobakulcsot, hanem a szobához tartozó távirányítót is magával vitte szökésekor"

– részletezte a Nógrád Vármegyei Főügyészség.

A pár összesen közel 1 millió 900 ezer forint kárt okozott a 16 szálláshelynek és mivel korábban is elítélték már őket hasonló ügyek miatt, az ügyészség különös visszaesőként kezeli őket

Az indítvány szerint végrehajtandó szabadságvesztésre és közügyektől eltiltásra kell számítaniuk, emellett a károkat is meg kell fizetniük. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság fog döntést hozni.

