Túl szép, hogy igaz legyen: ezek a legújabb trükkök az online csalás világában

A rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint bár a felhasználók tudatossága javul, a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbá válnak a digitális térben. A lakosságnak továbbra is fokozott éberségre van szüksége, hiszen a mesterséges intelligencia alkalmazásával minden korábbinál hitelesebbnek tűnhet egy-egy online csalás.
A Rendőrségi Igazgatási Központban megtartott eseményen dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy és Sütő Ágnes, a KiberPajzs társ-projektgazdája hangsúlyozták, hogy a legveszélyesebb terület jelenleg a befektetési csalás. Az elkövetők jellemzően pszichológiai manipulációval, irreálisan magas hozamok ígéretével és sürgetéssel veszik rá az áldozatokat, hogy saját maguk utalják el megtakarításaikat a bűnözők számláira – írta a Police.hu.

Szakemberek hívják fel a figyelmet az online csalásokra
Fotó:  Police.hu 

Így működik a pszichológiai hadviselés

A legtöbb visszaélés nem technikai feltöréssel, hanem az áldozat meggyőzésével kezdődik. 

Gyakori a hírességek nevével vagy álhírekkel visszaélő hirdetés, amely „exkluzív” lehetőséget kínál. 

A csalók gyakran napokon át építik a bizalmat, majd sürgetni kezdik az ügyfelet: azt akarják, hogy gondolkodás és ellenőrzés nélkül utalja át nekik a megtakarításait. 2025-ben több mint 22 ezer ilyen típusú esetet regisztrált a rendőrség a Mátrix Projekt keretében.

Árulkodó jelek és a befektetési csalás felismerése

A tudatos védekezés alapja a bűnözők által használt pszichológiai trükkök azonosítása. A legfontosabb intő jel a garantált, irreálisan magas hozam ígérete kockázat nélkül, ami a valós piacokon nem létezik. A csalók érzelmi manipulációval és mesterséges sürgetéssel próbálják elérni, hogy az áldozatnak ne maradjon ideje az adatok ellenőrzésére a folyamatban lévő csalás során.

Szintén gyanúra ad okot minden kéretlen megkeresés, legyen az telefonhívás vagy közösségi médiás üzenet. 

Különösen veszélyes, ha a „tanácsadó” olyan szoftverek (például AnyDesk vagy TeamViewer) telepítését kéri, amelyekkel távoli hozzáférést kapna a gépünkhöz, hiszen így teljes irányítást szerezhet a banki fiókunk felett. 

Mielőtt bármit utalnánk, pár perc alatt ellenőrizzük a céget az MNB online intézménykeresőjében, hogy meggyőződjünk a szolgáltató hitelességéről.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha felmerül az átverés gyanúja, 

az első és legfontosabb lépés a bankunk azonnali értesítése a tranzakciók letiltása érdekében. 

Ezt követően rendőrségi feljelentést kell tenni, és minden digitális bizonyítékot (üzenetek, linkek) elmenteni. Vigyázni kell a „helyreállítási csalásokkal” is: aki pénzt kér az elveszett összeg visszaszerzéséért, az valójában egy újabb bűnöző, aki a bajba jutottak bizalmával él vissza.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

Miközben a KiberPajzs szakértői a digitális bűnözés elleni védekezésre hívták fel a figyelmet, a hatóságok az országhatárokon is sikeresen léptek fel, amikor Szabolcs vármegyében egy szervezett ukrán bűnbandára csaptak le.

 

