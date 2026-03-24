Túl szép, hogy igaz legyen: ezek a legújabb trükkök az online csalás világában

A Rendőrségi Igazgatási Központban megtartott eseményen dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy és Sütő Ágnes, a KiberPajzs társ-projektgazdája hangsúlyozták, hogy a legveszélyesebb terület jelenleg a befektetési csalás. Az elkövetők jellemzően pszichológiai manipulációval, irreálisan magas hozamok ígéretével és sürgetéssel veszik rá az áldozatokat, hogy saját maguk utalják el megtakarításaikat a bűnözők számláira – írta a Police.hu.

Szakemberek hívják fel a figyelmet az online csalásokra

Így működik a pszichológiai hadviselés

A legtöbb visszaélés nem technikai feltöréssel, hanem az áldozat meggyőzésével kezdődik.

Gyakori a hírességek nevével vagy álhírekkel visszaélő hirdetés, amely „exkluzív” lehetőséget kínál.

A csalók gyakran napokon át építik a bizalmat, majd sürgetni kezdik az ügyfelet: azt akarják, hogy gondolkodás és ellenőrzés nélkül utalja át nekik a megtakarításait. 2025-ben több mint 22 ezer ilyen típusú esetet regisztrált a rendőrség a Mátrix Projekt keretében.

Árulkodó jelek és a befektetési csalás felismerése

A tudatos védekezés alapja a bűnözők által használt pszichológiai trükkök azonosítása. A legfontosabb intő jel a garantált, irreálisan magas hozam ígérete kockázat nélkül, ami a valós piacokon nem létezik. A csalók érzelmi manipulációval és mesterséges sürgetéssel próbálják elérni, hogy az áldozatnak ne maradjon ideje az adatok ellenőrzésére a folyamatban lévő csalás során.

Szintén gyanúra ad okot minden kéretlen megkeresés, legyen az telefonhívás vagy közösségi médiás üzenet.

Különösen veszélyes, ha a „tanácsadó” olyan szoftverek (például AnyDesk vagy TeamViewer) telepítését kéri, amelyekkel távoli hozzáférést kapna a gépünkhöz, hiszen így teljes irányítást szerezhet a banki fiókunk felett.

Mielőtt bármit utalnánk, pár perc alatt ellenőrizzük a céget az MNB online intézménykeresőjében, hogy meggyőződjünk a szolgáltató hitelességéről.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha felmerül az átverés gyanúja,

az első és legfontosabb lépés a bankunk azonnali értesítése a tranzakciók letiltása érdekében.

Ezt követően rendőrségi feljelentést kell tenni, és minden digitális bizonyítékot (üzenetek, linkek) elmenteni. Vigyázni kell a „helyreállítási csalásokkal” is: aki pénzt kér az elveszett összeg visszaszerzéséért, az valójában egy újabb bűnöző, aki a bajba jutottak bizalmával él vissza.