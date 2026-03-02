Vérlázító lehúzás: hihetetlen összegért sóznak rá „gyógyító” órát idős emberekre

Egy telefonhívással kezdődött minden, az ügy félmillió forintos átveréssel végződött. A csalók agresszív értékesítési módszerekkel próbálnak komoly összegeket kisajtolni az idősektől a gyógyulás meséjével – számolt be róla a Blikk.

A csalók új, kedvelt módszere a gyógyító óra

Fotó: Illusztráció: (Vishven Solanki/Pexels)

Fogyasztóvédelem: félmilliós „gyógyító” óra idős áldozatoknak

Margitot ingyenes szűrés ígéretével hívták be egy budapesti lakásba – idézte fel a portál. Hozzátették: a helyszínen egészségi állapotfelmérésnek beállított vizsgálat zajlott, majd egy csodatévő óra megvásárlására próbálták rábeszélni.

Az asszony beszámolója szerint az értékesítés folyamatos, agresszív módszerekkel zajlott. Alig hagytak időt a gondolkodásra, a terméket pedig úgy mutatták be, mint amely számos betegség esetén segítséget jelenthet. Margit végül 500 ezer forintért vásárolta meg az órát, amely valószínűleg a töredékét sem éri a vételárának.

A helyszínen több jól öltözött alkalmazott dolgozott, listákat ellenőriztek, az érkezőket pedig egyenként vezették be. Margit utólag úgy érzi, az értékesítők tudatosan igyekeztek kizárni minden külső kontrollt.

Hasonló módszerrel próbálták megkárosítani a 76 éves Máriát is a VI. kerületben. Neki egy ujjbegyből vett vércsepp alapján állították, hogy súlyos egészségügyi problémái vannak, és csak a készülék jelenthet megoldást a problémáira. Ő végül nem vásárolta meg a felkínált készüléket, így megúszta a félmilliós átverést.

Jogi védelem a szerződésben

A cég adásvételi szerződést írat alá a vevőkkel, amelyben kiemelik, hogy az értékesítők kizárólag feltételes módban fogalmazhatnak. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a termék nem minősül gyógyászati segédeszköznek. Ez a megfogalmazás jogi szempontból védheti az eladót, miközben az értékesítési helyzetben elhangzó állítások az egészség javulásának ígéretét sugallják.

Az eset ismét felveti a fogyasztóvédelem szerepének fontosságát az időseket célzó értékesítési gyakorlatokkal szemben. Az ingyenes szűrés ígérete, a sürgetés és a nagy értékű azonnali vásárlás komoly anyagi kockázatot jelenthet minden gyanútlan potenciális vevő számára.