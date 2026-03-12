Rendőrök rángattak ki egy nyomozót egy Audiból; elképesztő, mit művelt

Hírlevél
Egy idős férfit próbáltak átverni Budapesten egy gyanús találkozón. A rendőrnek álcázott csaló 30 millió forintot akart megszerezni a nyugdíjastól, de a banki jelzés miatt a hatóságok csaptak le rá.
Egy 40 éves, ukrán–magyar kettős állampolgárságú csalót fogtak el a rendőrök, miután egy idős embert próbált átverni az úgynevezett „unokázós” módszerhez hasonló csalással. A gyanúsított korábban a „budapesti rendőrség” nyomozójának adta ki magát, és ezzel tévesztett meg egy 70 éves férfit – írta a Blikk.hu.

A csaló elfogásáról videót is közzétettek a rendőrök
Fotó: Facebook/Rendészeti Államtitkárság

Nyomozónak adta ki magát a csaló 

Az álrendőr azt mondta a nyugdíjasnak, hogy a bankszámláján lévő megtakarítása nincs biztonságban, ezért jobb lenne, ha készpénzben átadná neki és a társának, ők majd gondoskodnak arról, hogy a pénz „jó kezekben” legyen. A találkozó helyét és idejét is leegyeztették, de a terv váratlan fordulatot vett. A banki ügyintézőnek gyanús lett a nagy összegű tranzakció, ezért értesítette a rendőröket.

Amikor a férfi megérkezett az egyeztetett helyszínre, nem a pénzzel érkező nyugdíjas várta. A helyszínen már rendőrök álltak készenlétben, akik felszólították, hogy szálljon ki az autóból, majd néhány másodpercen belül elfogták.

A Rendészeti Államtitkárság közlése szerint a 30 millió forint így végül a jogos tulajdonosánál maradt. A gyanúsított feltételezett társát továbbra is keresik a hatóságok.

 

